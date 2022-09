Zgodovinski obračun: Italijani še naprej stopnjujejo pritisk 2 : 0*

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca igra zgodovinski polfinale svetovnega prvenstva. V poljskih Katovicah se meri z Italijani, v isti dvorani kot pred slabim letom je to nekakšna ponovitev lanskega finala evropskega prvenstva, ki so ga po hudem boju in preobratu dobili Italijani.

Italijani, trikratni svetovni prvaki, so tudi tokrat favoriti. Na prvenstvu tekme še niso izgubili, a se jih varovanci selektorja Ghergeja Cretuja ne bojijo.

V tej sezoni sta se reprezentanci enkrat že srečali, in sicer v elitni ligi narodov, ko se je zmage s 3 : 0 na turnirju na Filipinih veselila Italija. Takrat slovenska izbrana vrsta ni nastopila v polni zasedbi, manjkal je namreč Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Dejan Vinčić pa sta po poškodbah šele vračala v tekmovalni ritem.

Glavna zvezdnika italijanske izbrane vrste sta 20-letni sprejemalec Alessandro Michieletto in 26-letni podajalec Simone Giannelli, ki je bil na zadnjem prvenstvu stare celine izbran za najkoristnejšega igralca.

Poljaki prvi finalisti Odbojkarji Poljske so prvi finalisti svetovnega prvenstva, ki se s finalnim delom končuje v poljskih Katovicah. V današnjem prvem polfinalu so s 3 : 2 (–23, 18, 20, –21, 12) premagali Brazilce. Njihov tekmec v nedeljskem finalu bo boljši iz večernega obračuna med Slovenijo in Italijo.

Slovencem bo nevarnost pretila tudi s korektorskega mesta, na katerem igra prodorni Jurij Romano, ne gre pa pozabiti tudi na izkušenega srednjega blokerja Simoneja Anzanija.