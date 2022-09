Enkrat bi radi končali v Stožicah

Prihod podajalca Gregorja Ropreta v igro v prvem nizu četrtfinalnega obračuna svetovnega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Ukrajino v Stožicah je stabiliziral igro gostiteljev mundiala in začrtal pot za preboj v polfinale. Tam se bodo slovenski odbojkarji danes ob 21. uri v dvorani Spodek v Katovicah pomerili z Italijo. Drugi polfinalni par, dvoboj bo ob 18. uri, sta Poljska in Brazilija. Tekma za bronasto odličje bo jutri ob 18. uri, za zlato ob 21. Gregor Ropret ima pred velikim polfinalom za slovensko odbojko seveda svoje misli.

V nepozabnem vzdušju v Stožicah ste si priigrali tudi nepozabno uvrstitev med štiri najboljše reprezentance na svetu.

»Bile so res čarobne Stožice, edino, kar nam je žal, je to, da tukaj ne moremo zaključiti enega prvenstva, kajti menim, da bi nas težko kdo premagal. Kljub vsemu, tu je polfinale svetovnega prvenstva, misli je treba usmeriti k Italiji. Vemo, da jim imamo še kar nekaj za vrniti, odlična priložnost za to bo v soboto, treba se je dobro pripraviti na njih.«

Katovice, kjer bo sklepni del SP, imate v lepem in slabem spominu, mar ne?

»Da, res je, malce mešani spomini so, kljub vsemu dve fantastični tekmi, po dobljenem polfinalu evropskega prvenstva proti Poljski se na žalost finale z Italijo ni obrnil v naš prid. Zmanjkalo nam je energije, vsega skupaj, veliko je bilo odvisno tudi od polfinala. Italijani so takrat imeli res lahko tekmo in zmagali s 3:0 proti Srbiji, sami smo se tri ure mučili s Poljaki. Vsi ti detajli naslednji dan v finalu nato štejejo. Tokrat je bilo premora malce več in imamo dovolj časa, da se dobro pripravimo tudi na Italijo.«

Letos ste z njimi že igrali v ligi narodov in izgubili z 0:3.

»Vemo, da smo takrat igrali s precej drugačno zasedbo, tudi naša forma zaradi veliko stvari je bila precej slabša, kot je zdaj. V četrtfinalu SP so Italijani imeli težko tekmo, tako kot mi, tako da se bo do polfinala treba predvsem dobro spočiti, potem pa pripraviti na Italijo. Kakšnih hudih skrivnosti ni, Italija je še ena zares vrhunska ekipa, treba bo odigrati vsaj tako kot proti Ukrajini ali še bolje, če bomo hoteli računati na uspeh.«

Katere so odlike italijanskih odbojkarjev?

»Zelo visoki so v bloku, podajalec je fantastičen, pa srednji bloker, praktično ni šibke točke, ki bi jo z lahkoto napadel. Zelo pomembno bo, da bomo v igri zelo potrpežljivi, dobri na začetnem udarcu so, imajo zelo organiziran blok. Bistveno je, da jim ne bomo podarjali točk, da bomo igrali svojo igro, kajti vemo, da bodo tudi oni proti nam težko zaključevali. Resnično, to bo boj za vsako točko, in videli bomo, kdo bo na koncu močnejši in srečnejši.«

Z azzurri ste si tudi malce podobni.

»Nobenih tako zelo izrazitih zvezdnikov nimamo, oni so zelo mlada, poletna ekipa, ki pa je kljub vsemu že zelo zelo izkušena. Vsi so nosilci igre v najboljših klubih v Italiji in na svetu. Zelo kompaktna ekipa je to, brez izrazitih šibkih točk. Čaka nas zelo težka tekma, a če bomo odigrali tako, kot znamo, je mogoče vse.« Marko Uršič