Za ograjo je ves čas odmevalo »Pogi, Pogi ...«

Slovenski kolesarski zvezdnik (UAE Team Emirates) je današnjo etapo od Mortegliana do Sappade (157 km) končal na 21. mestu z zaostankom slabih 16 minut za ubežniki. Dan je minil, kot je pričakoval že v četrtek, za sobotno predzadnjo etapo od Alpaga do Bassano del Grappe (184 km) pa je napovedal lov na šesto zmago na letošnjem Giru.

Čeprav ima v skupnem seštevku 25-letnik s Klanca pri Komendi še naprej 7:42 minute naskoka pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in 8:04 pred tretjeuvrščenim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), je odločno napovedal lov na novo zmago.

»Z ekipo smo osredotočeni na jutri, to je zadnja priložnost za nas 'klančarje', da se spet dokažemo. Zadnja etapa za nas, ko lahko zmagamo, nato namreč sledi le še Rim, zato je to treba izkoristiti,« je po koncu današnje etape slovenskim medijem v mešani coni dejal Tadej Pogačar.

Danes so z ekipo načrtno etapo prepustili ubežnikom, tudi druge ekipe pa niso imele večjega interesa loviti večjo skupino močnih kolesarjev. Vse oči so bile torej že danes uprte v sobotno etapo z dvakratnim prečkanjem Monte Grappe (18,1 km/8,1 %) v drugi polovici trase.

O sobotnem klancu

»Danes smo z ekipo tako začrtali in šli v etapo čim bolj z rezervo, da bomo imeli jutri bolj sveže noge,« je potrdil vodilni kolesar Gira.

Kljub mirnemu dirkanju večji del trase, je bilo treba ostati zbran na mokrih in spolzkih cestah. Nekaj padcev navzdol je bilo, Pogačar pa je imel celo predrto zračnico, a se hitro vrnil v glavnino.

»Vidi se utrujenost v glavnini, a treba je biti osredotočen do Rima, do zadnjega kilometra, do zadnjih 100 metrov, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Osredotočeno gremo do cilja,« je priznal slovenski as.

Tega za soboto še posebej veseli dejstvo, da se bližje, kot gre rožnata pentlja Sloveniji, ob cesti pojavlja vse več njegovih navijačev in ostalih slovenskih pristašev kolesarstva.

»Seveda, ko vidiš toliko Slovencev in znanih obrazov tudi ob takem vremenu, ti da to veliko energije, motivacije in veliko lažje odpelješ etapo,« je dodal Pogačar.

O sobotnem klancu, ki je glede na dolžino in naklon najtežji na letošnjem Giru, pa je pristavil: »Nikoli ga še nisem prevozil, ampak tudi če bi ga, se ne bo nič poznalo ali videlo, ker bo toliko navijačev. Oni bodo tisti, ki nam bodo dali energijo in nas 'potiskali' navzgor.«

Pogačar je doslej večkrat dokazal, da mu na letošnjem Giru ni para. Bil je najboljši v razgibanem kronometru, pa v kraljevski etapi, vodil je celo sprinterski vlak za svojega moštvenega kolega Kolumbijca Juana Sebastiana Molana, s čimer je še enkrat več dokazal, za kako vsestranskega kolesarja gre na vseh terenih.

Med podajanjem izjav

Ob rožnati majici vodilnega bo na Giru osvojil tudi modro majico najboljšega hribolazca, a to je zadnja misel, ki jo ima pred Rimom. »Mislim, da imam kar lepo prednost v tej razvrstitvi, ampak to nikoli ni bil cilj. Tako se je pač izšlo. Bomo videli, kako se bo jutri razpletlo,« je še zaključil oblegani zvezdnik kolesarstva.

Med podajanjem izjav je v Sappadi za ograjo ves čas odmevalo »Pogi, Pogi ...«, kar je Pogačar pospremil z nasmeškom. V soboto pa upa, da se bo to le še stopnjevalo do cilja po spustu v Bassano del Grappi.