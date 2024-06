Vaja za pridobivanje čija

Poiščite miren prostor, kjer vas ne bo nihče motil. Lahko je v naravi, idealno na kakšni naravni energijski točki. Umirite se z globokim dihanjem, dokler ne začutite, da ste pripravljeni začeti.

Stojte v razkoraku in podržite dlani pred svojim trebuhom. Nato jih razprite, stegnite in sezite z njimi na obeh straneh za svoje telo, kot bi s krožnim gibom zbirali energijo či in jo pripeljali na območje trebuha. Sprejmite či in ga zadržite. Dlani staknite v obliki črke V in či pritisnite ob svoje telo. Nekaj trenutkov vztrajajte v tem položaju. Bodite sproščeni, z rahlo upognjenimi koleni in notranjim nasmeškom. Zaprite oči in pustite, da vas či napolni in obnovi vaše celice.

Ko začutite, da je dovolj, prenehajte in odprite oči. Opazili boste, da imate več energije in se bolje počutite.