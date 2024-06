Arso prižgal najvišje opozorilo za točo!

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob 16. uri je najvišja stopnja alarma za točo gorela za Savinjsko in Spodnje Posavje. FOTO: Arso

Obeti

Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 °C. V torek in sredo bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.