Kakšna gesta Pogačarja po novi zmagi: Prišel je do mene in vprašal, če lahko ... (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je dobil še peto etapo na letošnjem Giru in povišal prednost v skupnem seštevku. Tam ima zdaj več kot sedem minut naskoka, a kot pravi, danes zmaga ni bila načrtovana, saj so si z ekipo želeli bolj zadržano dirkanje.

Toda nekatere druge ekipe so imele drugačne načrte. »Peta zmaga, ampak danes načrt ni bil tak. Dogovorili smo se, da bi etapo z ekipo odpeljali čim bolj konzervativno, ampak Movistar je imel drugačne načrte,« je v pogovoru s slovenskimi novinarji na Monte Pani dejal Pogačar.

»Nekako so nas pripeljali do konca. Tudi Domen (Novak, op. STA) je bil z nami skoraj do konca in narekoval ritem, ki mu ustreza. Nato pa sva se z Rafalom (Majko, op. STA) odločila, da malo poskusiva na zadnji klanec in potipava konkurenco,« je še dodal 25-letnik s Klanca pri Komendi.

Okoli 1,5 km pred ciljem se je na najtežjem delu zadnjega vzpona odpeljal skupini najboljših in začel loviti preostale ubežnike pred sabo. Nazadnje je ujel mladega Italijana Giulia Pellizzarija (VF Group-Bardiani CSF), ki je na koncu zasedel drugo mesto s 16 sekundami zaostanka. Prav Italijan in Slovenec si delita posebno zgodbo.

»Moram dati kapo dol drugouvrščenemu Pellizzariju. Tudi on bi si zaslužil zmago. Mlad fant je in enkratno je odvozil danes, zato menim, da bi lahko v tem tednu zmagal na kateri od etap,« je najprej priznal Pogačar.

»Je moj navijač in srečala sva se v Sieni leta 2019 na Strade Bianche. Že jaz sem bil takrat mladič, kaj šele on. Poslal mi je fotografijo prvi teden Gira. Ko sem videl, da mu je skoraj uspelo, sem bil nanj ponosen. Prišel je do mene in vprašal, če lahko dobi moja očala za brata. Ampak zaslužil si je tudi rožnato majico,« je o trenutku, ko je osrečil 20-letnega Italijana, razlagal slovenski as.

Ta je dosegel že 75. zmago v karieri, od tega peto zgolj na letošnjem Giru. Zato je ob prečkanju ciljne črte s prsti štel od ena do pet ter fotografom poziral z razprto dlanjo.

Izredno slabo vreme

V skupnem seštevku ima po novem novega najbližjega zasledovalca. To je Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), ki zaostaja 7:18 minute. Na tretje mesto je padel Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) z zaostankom 7:40 po 15. mestu v današnji etapi (+0:49).

Ta je bila skrajšana zaradi izredno slabega vremena predvsem na najvišjih prelazih. Močno je snežilo, zato so kolesarji vzeli stvari v svoje roke in bili v pogajanjih z organizatorji neizprosni glede dirkanja v sneženju ter po nevarnih prelazih.

»Danes ni bilo smiselno imeti negativnega pristopa, saj je bil dan že od samega začetka beden. Poskušaš razumeti tako organizatorje kot investitorje, ki si želijo imeti start v svojem mestu, ampak moramo gledati tudi nase,« je o tem najprej razpredal 25-letni Slovenec.

»Na koncu smo dobili, kar smo si kolesarji želeli, torej krajšo etapo in da ne gremo čez prelaze, kjer je bilo zaradi snega neprevozno. Pozitivni smo bili do konca, kot vselej. Na koncu tudi zmaga in super dan.«

Pravi, da so že sredi ponedeljka veliko govorili o tej etapi. »Veliko je bilo prigovarjanja, kaj in kako. Nekdo je želel to, spet drugi ono. Na startu v Livignu je začelo snežiti in ni bilo druge, kot da spremenijo etapo. Nato smo se v konvoju vozili do starta in etapo začeli sredi ničesar. Mislim, da se je za vse izteklo dobro,« je še dodal Pogačar.

Natanko 118,7 km dolgo etapo od Laasa do Monte Pana nad Santo Cristino je večinoma odpeljal v kratki majici, kar je bilo ob posnetkih premraženih kolesarjev videti precej presenetljivo. »Imel sem kratko majico, a vseeno dolge hlače. Eni so imeli kratke hlače, jaz kratko majico. Pač malo kompenziramo,« je še za konec z nasmeškom na obrazu dejal slovenski as.

Od Slovencev sta premražena do cilja prišla tudi Novak in Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike). Prvi je zasedel 42. mesto z zaostankom 7:35 minute. Tratnik je bil na cilju 1:11 minute prej in bil 36.