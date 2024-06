Kapetan Oblak in soigralci na tekmi s črnimi trakovi, to je razlog

Slovenski nogometaši so na današnji tekmi na Euro 2024 z Dansko na rokah nosili črni trak, v spomin na preminulega črnogorskega reprezentanta Matijo Šarkića.

Ganljiva poteza Nogometne zveze Slovenije in izbrancev Matjaža Keka je povzročila hvaležnost vodilnih v Nogometni zvezi Črne gore. »S to potezo so Jan Oblak in njegovi soigralci izkazali sočutje do vseh v naši državi in ​​se našemu Matiji poklonili na največjem odru. Slovenci, hvala vam iz srca,« se glasil zapis na družbenih omrežjih.

»Ko se zgodi takšna tragedija, da umre tako mlad človek pred katerim je še celo življenje, potem enostavno moraš biti žalosten. To je samo neka gesta spoštovanja in pietete do tistega, ki ga na žalost več ni, pa je pred njim bilo še celo življenje,« pa je na novinarski konferenci med drugim dejal slovenski selektor Kek in v imenu celotne ekipe Nogometne zveze Slovenije izrazil sožalje družini in bližnjim.

Nenadoma umrl vratar črnogorske nogometne reprezentance

Spomnimo, vratar črnogorske nogometne reprezentance Šarkić je v soboto zgodaj zjutraj nenadoma umrl v stanovanju v Budvi, kjer je bival. 26-letniku nenadoma postalo slabo, prijatelji so takoj poklicali rešilca, a mu zdravniki niso rešili življenja .

Šarkić je še nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva črnogorsko javnost razveselil z odličnimi obrambami na prijateljski tekmi proti Belgiji. Zadnje leto kariere je v Grimsbyju rojeni vratar preživel pri angleškem Millwallu, pred tem je med drugim igral tudi za Aston Villo, Wolverhampton, Stoke City in Birmingham City.