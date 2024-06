Zjutraj zakurila peč ter vanjo naložila drva, sledila je katastrofa

S PU Nova Gorica sporočajo, da je okoli 14.00 ure zagorelo v stanovanjski hiši v vasi Kamno v občini. Lastnica hiše je zjutraj zakurila peč ter vanjo naložila drva, nato pa odšla iz hiše.

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je najverjetneje zagorelo med pečjo in dimnikom, ogenj pa se je nato razširil po prostoru. V požaru je zgorela celotna kuhinja, nastalo je za okoli 10.000 evrov materialne škode.