Gorski reševalci s helikopterjem po poškodovana pohodnika

Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) so danes s posadko helikopterja prevzeli dva poškodovana pohodnika in ju odpeljali v bolnišnici. Prvega so prevzeli na Kriških podih v občini Bovec, saj se je poškodoval pod Razorjem. Drugega pa so okoli 12. ure prevzeli na težko dostopnem območju v občini Nova Gorica, so sporočili iz centra za obveščanje.

GRS Brnik je danes ob 8.40 na Kriških podih v občini Bovec prevzela pohodnika, ki se je v soboto poškodoval pod Razorjem. Poškodovanca so do Pogačnikovega doma na Kriških podih preko noči peš sicer prenesli reševalci GRS Bovec. Skupaj z njegovim nepoškodovanim sopohodnikom so ju s posadko helikopterja letalske policijske enote odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Nova Gorica.

Reševalci GRS Tolmin pa so okoli 13. ure oskrbeli pohodnika, ki se je poškodoval na težko dostopnem območju v grebenu pod Poldanovcem, nad naseljem Gorenja Trebuša v občini Nova Gorica. Z ekipo GRS Brnik so ga s pomočjo vitla dvignili v helikopter in ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so še navedli.