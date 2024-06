V Sloveniji je bila ura že blizu polnoči, v Dallasu pozno popoldne. Letalo iz Evrope je priletelo v Ameriko, med potniki je bil tudi Saša Dončić, ki je tja prišel, da bi do konca finalne serije lige NBA vzpodbujal sina Luko, ki z Dallasom proti Bostonu lovi naslov najboljšega na svetu. Ti dnevi so tudi za Sašo posebni, jutri, v petek, bo star 50 let. Leta, ki jih bo enkrat nekdo zagotovo upodobil v filmu. Ki bo uspešnica. Srčni in neposredni Saša je doživel marsikaj: leta 1991 je bil kadetski reprezentant Jugoslavije, sila nadarjen košarkar, ki je pustil močan pečat v Sloveniji in tujini. Po k...