S solzivcem nad goste lokala in veselice

Bilo je pred dnevi, nekaj pred osmo zvečer, ko je več policijskih patrulj iz Brežic posredovalo v gostinskem lokalu v Cerkljah ob Krki, kjer naj bi se pretepali.

Po prvih zbranih obvestilih je 42-letnik prišel v spor z dvema gostoma, nato je lokal zapustil in se čez nekaj časa vrnil z več osebami, očitno z namenom obračuna, saj so uporabljali palice, sekiro in dražilne razpršilnike (solzivce). 33-letnika so poškodovali po glavi in poškropili s solzivcem, drugi 33-letnik pa je potreboval zdravniško pomoč zaradi solzivca. Oba so oskrbeli na urgenci. V razgrajanju so poškodovali tudi inventar lokala. 42-letnika bodo kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj ogrožanja varnosti, poškodovanja tuje stvari in groženj.

V noči na soboto pa so možje v modrem zaradi pretepa posredovali na javni prireditvi v Krškem. Javni red in mir je (ne prvič) kršil 19-letnik iz Brezine. Dva lažje poškodovana 17-letnika so oskrbeli reševalci, policisti pa preiskujejo kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.

»Veselo« je bilo tudi na veselici v Uršnih selih. Okoli pol treh zjutraj je namreč več ljudi poklicalo na številko 113, češ da so neznanci z dražljivim pršilom poškropili več oseb in se nato odpeljali. Posredovali so policisti in reševalci, ki so skupaj oskrbeli štiri osebe zaradi lažjih poškodb (poškodbe sluznice).

»Na podlagi dobrega opisa so policisti vodniki službenih psov, ki so ponoči opravljali naloge na območju Novega mesta, osumljence izsledili v Novem mestu. Novomeški policisti so prevzeli postopek in zasegli solzilne razpršilnike in druge predmete, za katere sumijo, da izhajajo iz kaznivih dejanj. Zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe kaznivega dejanja sumijo štiri osebe, stare med 17 in 21 leti. Preiskava je v teku,« dodajajo na novomeški policijski upravi.