Pogačar je zmage še preštel na prste ene roke

Kakorkoli se stvari obrnejo, na letošnjem Giru zmaga Tadej Pogačar. To velja tudi za skrajšano 16. etapo, na kateri je slovenski zvezdnik v rožnati majici želel le varno prikolesariti v cilj, vendar so ga tekmeci pripeljali v položaj, v katerem bi stežka zavrnil ponujeno. V sklepnih dveh kilometrih je pritisnil na pedala in svojim uspehom na italijanskih cestah dodal peto zvezdico.

Pester dan je za karavano Gira, ki se je najprej podala v sindikalni boj proti prirediteljem dirke. Ti so kljub zimskim vremenskim razmeram želeli obdržati vsaj del vzpona na 2758 m visoki Stelvio, katerega vrh je zaradi nevarnosti snežnih plazov iz igre izpadel že pred dnevi. Plan B je bil 2498 m visoki prelaz Umbrail, na katerem je včeraj snežilo.

Kolesarji niso želeli tvegati spusta v Švico, kamor so jih iz Livigna skozi predor pripeljali v spremljevalnih avtomobilih in nato do Laasa na Južnem Tirolskem, kjer se je začela preizkušnja, skrajšana z 206 na 118,7 km. Na njej je Pogačarja in tekmece vseskozi pralo, ekipa UAE vodilnega Slovenca je z veseljem v ospredje pustila skupino ubežnikov, med katerimi je izstopal dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step).

Načrte jim je želela prekrižati ekipa Movistar, ki je poskusila v ogenj za etapno zmago poslati Pelaya Sancheza, a so ga zaustavile tehnične težave. Tako sta se na čelu zasledovalcev znašla zvesta Pogačarjeva pomočnika Domen Novak in Rafal Majka. Najprej je tempo narekoval Slovenec, nato Poljak in Pogačar je bil pred izjemno zahtevnima zadnjima kilometroma, ki sta se na Monte Pana vzpenjala z 11,8-odstotnim povprečnim naklonom, dobrih 20 sekund za vodilnim Giuliom Pelizzarijem (VF Gropu Bardiani).

Tokrat Pogačar ni niti stopil na pedala, 1,3 km pred ciljem je pospešil sede, se otresel drugih tekmecev in ujel 20-letnega Italijana. Odpeljal se je svoji peti etapni zmagi na 107. Giro naproti, Pelizzari pa je v boju za 2. mesto odbil napad Danija Martineza (Bora Hansgrohe). Slednji je bil tokrat vseeno zmagovalec v boju za 2. mesto v skupnem seštevku, s katerega je izrinil Gerainta Thomasa. Kolumbijec zdaj za Pogačarjem zaostaja 7:18, Valižan 7:40.

Očala in majica v dar

»Na začetku dneva nismo vedeli, kaj storiti, a je bilo vse v redu, ko smo začeli dirkati. Pobeg nam je ustrezal, poskušali smo se sprostiti v lažjem tempu. Vendar se je Movistar podal v lov in v predzadnji klanec smo šli zelo hitro. V zadnjih dveh kilometrih smo želeli le nadzirati položaj, a je imel Majka dovolj tega in pritisnil je na pedala. Mislil sem, da bo Pelizzari zmagal, bil je blizu, sem pa vesel, da je zadržal 2. mesto,« je Pogačar povedal po svoji 12. letošnji zmagi in 75. v karieri.

Pelizzari je namesto zmage v dar od Pogačarja dobil kolesarska očala in rožnato majico, za nameček pa še nekaj vzpodbudnih besed. »Pelizzari mi je poslal skupno fotografijo iz leta 2019, ko je bil še otrok, pravzaprav sva bila oba še otroka. Bilo je na dirki Strade Bianche, zdaj pa je tukaj in je zelo močan. Morda še lahko dobi etapo na tem Giru,« je 25-letnik s Klanca pri Komendi vzpodbudil kolega, ki velja za enega od največjih upov italijanskega kolesarstva.

Morda bo spet poskušal danes, ko je na vrsti dolomitska 17. etapa s 4200 višinskimi metri v 159 km in ciljnim vzponom na prelaz Brocon.