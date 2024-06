Požar na Cresu, dim se je videl tudi s Krka (FOTO)

Požar, ki je izbruhnil na reciklažnem dvorišču na Cresu, so uspešno pogasili, poročajo hrvaški mediji. Pri gašenju je sodelovalo okoli 15 gasilcev s tremi gasilskimi vozili s Cresa ter gasilci z Lošinja s tremi vozili in 10 gasilci.

»Požar je lokaliziran, sledi gašenje in dežurstvo,« za 24 sata potrdil Damir Kučić, predsednik gasilcev s Cresa.

Omenjeni portal poroča, da je bil gost dim, ki se je dvigal visoko v zrak in ga je bilo videti celo z morja, po njihovih neuradnih informacijah posledica sežiga plastike, kartona in drugih gorljivih materialov, ki so bili na deponiji.

Natančen vzrok požara bo znan po preiskavi, ki bo najverjetneje opravljena jutri, ko bodo gasilci opravili vse svoje delo in ko se bo vse skupaj ohladilo in se bo zrak nekoliko očistil od močnega vonja po dimu.