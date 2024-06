Srhljivka v osnovni šoli: Učenec napovedal, da bo v ponedeljek prišel s pištolo in seznamom za ubijanje

Hrvaški mediji poročajo o šoku v eni izmed osnovnih šol v Liki. Učenec je namreč je zagrozil, da bo prišel v ponedeljek v šolo z očetovo pištolo in seznamom za ubijanje.

Starši so zaskrbljeni za varnost svojih otrok, na šoli pa so potrdili, da so seznanjeni s situacijo in da so obveščene vse strokovne službe in policija. Ravnateljica pravi, da je bil opravljen tudi razgovor z učencem in starši.

»Učitelj je ostale starše pisno obvestil, da se izvajajo vsi potrebni ukrepi, da ni razloga za skrb in da bo šola še naprej skrbela za varnost učencev. Starši učencev naše šole bodo obveščeni pravočasno,« je pojasnila ravnateljica za HRT.

»Že tako se boji, zdaj pa se še bolj, da ga bo kdo ubil«

Med otroci, ki zaradi strahu nočejo v šolo, so se razširila grozilna sporočila, bojijo pa se tudi njihovi starši. Ena od mam je povedala, da njen otrok noče v šolo. »Že tako se boji, zdaj pa se še bolj, da ga bo kdo ubil«. A na šoli pravijo, da omenjenega učenca v ponedeljek ne bo v šolo, v dogovoru s strokovnimi službami pa se bodo odločili, kako naprej.