V Stožice prihaja tudi Cristiano Ronaldo

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v pripravah na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji med drugimi merila s Portugalsko. Ta bo v rekordno hitro razprodanih Stožicah gostovala 26. marca.

Selektor Portugalske Roberto Martinez je objavil seznam igralcev za tekmi s Slovenijo in Švedsko, na njem je tudi prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Debitanta na seznamu sta napadalec Porta Francisco Conceicao in napadalec Vitorie Jota Silva. Od nekaterih odmevnejših imen manjka Liverpoolov Diogo Jota, ki je trenutno poškodovan.

Portugalska je ena izmed redkih reprezentanc, s katero se Slovenija doslej še ni srečala, v vrstah trenutno sedme reprezentance z lestvice Mednarodne nogometne zveze igrajo nekateri veliki zvezdniki svetovnega nogometa z rekorderjem po številu nastopov (205) in zadetkov (128), kapetanom Cristianom Ronaldom na čelu ter zvezdnikoma Manchester Cityja Bernardom Silvo in Rubenom Diasom, igralcem Manchester Uniteda Brunom Fernandesom in številnimi drugimi.

