NZS potrdila: Ronaldo prihaja v Stožice

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na svoji spletni strani potrdila, da se je s portugalsko zvezo dogovorila za igranje prijateljske tekme članskih reprezentanc obeh držav. Obračun Slovenije in Portugalske bo 26. marca v Stožicah. Prodaja vstopnic za tekmo se bo začela v prvi polovici februarja.

Portugalska bi v Sloveniji morala gostovati že leta 2020, ko sta imeli nogometni zvezi sklenjen dogovor o gostovanju evropskih prvakov iz leta 2016, tekma pa je bila nato preložena za nedoločen čas zaradi takratne epidemije koronavirusa.

Pred novim nastopom slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu pa se bosta Slovenija in Portugalska prvič pomerili na medsebojni tekmi.

Portugalska je namreč ena izmed redkih reprezentanc, s katero se Slovenija doslej še ni srečala, v vrstah trenutno sedme reprezentance z lestvice Mednarodne nogometne zveze igrajo nekateri veliki zvezdniki svetovnega nogometa z rekorderjem po številu nastopov (205) in zadetkov (128), kapetanom Cristianom Ronaldom na čelu ter zvezdnikoma Manchester Cityja Bernardom Silvo in Rubenom Diasom, igralcem Manchester Uniteda Brunom Fernandesom in številnimi drugimi.