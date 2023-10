Bo Cristiano Ronaldo res dobil kar 99 udarcev z bičem zaradi srečanja s slikarko?

Svet v teh dneh buri zgodba o portugalskem nogometnem zvezdniku Cristianu Ronaldu, ki naj bi ga v Iranu obsodili na 99 udarcev z bičem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iransko veleposlaništvo v Madridu je novico že zanikalo. »V Iranu ne obstaja nikakršna obsodba proti tujim športnikom,«, so na družbenih omrežjih zapisali na veleposlaništvu.

Ronaldo je s svojim savdskim moštvom Al-Nasr 18. in 19. septembra gostoval v Iranu, kjer so ga sicer prisrčno sprejeli. Kasneje so se pojavile novice o drastični kazni. Ronaldo naj bi se namreč med obiskom Irana srečal z umetnico Fatemeh Hamami. V posnetku, ki ga je po obisku Irana objavil klub, sta se nogometaš in slikarka objela.

Telesni stiki med neporočenimi pa so v Iranu strogo prepovedani in prav to naj bi bil razlog za kazen. A na veleposlaništvu v španski prestolnici dodajajo, da so ljudje in oblasti z občudovanjem sprejeli srečanje nogometnega zvezdnika z znano slikarko in vse novice o kaznih označili za izmišljene.

Ronaldo pisanja medijev doslej ni komentiral.