Superbovl, športni in glasbeni spektakel, na katerem je zmagala ekipa Tampa Bay

Ekipa Tampa Bay Buccaneers je zmagovalec 55. finala lige ameriškega nogometa NFL. V superbovlu (Super Bowl) LV je Tampa na domačem stadionu z 31 : 9 ugnala branilca naslova Kansas City Chiefs, legendarni podajalec(43)pa je s tem prišel do svojega rekordnega sedmega naslova prvaka lige. V svojem 10. nastopu v finalu je kot najstarejši igralec v zgodovini z nastopom na tej tekmi še sedmič okusil čar zmage. Ob tem pa je z izvrstno predstavo še petič postal najboljši igralec finala. Nasproti mu je stal 18 let mlajši podajalec Kansas CityjaZa Tampo je to drugi naslov prvaka, prvič je zmagala leta 2002, Kansas pa je ostal pri dveh naslovih in mu ni uspelo ubraniti lovorike. Nazadnje je to uspelo ekipi New England Patriots v sezoni 2004, takrat jo je vodil prav Brady. Ta je z njo osvojil šest naslovov. Brady je tudi prvi poz naslovom z dvema različnima ekipama. Sodeči po igri, bi bila razlika v letih med Bradyjem in Mahomesom v prid prvega. Brady je trikrat podal za polaganje (touchdown). Na drugi strani mu je pomagala tudi trda obramba, ki je Mahomesu celotno tekmo povzročala glavobole.»Zelo sem ponosen na svoje fante,« je dejal Brady, ki pomena te zmage ni želel primerjati s preteklimi v New Englandu. »Vse, kar smo premagali v tem letu ... To moštvo je vedno imelo veliko samozavesti in mu je uspelo svojo igro dvigniti v pravem času.« Potrdil je tudi, da se bo vrnil še vsaj za eno sezono. »Prihajamo nazaj, brez dvoma,« je odgovoril na vprašanje, ali namerava še igrati.Na tekmi je Kansas sicer povedel s prostim strelom, a tu so se dobre novice za lanske zmagovalce končale. Kmalu zatem je Brady s podajo našel napadalnega blokerja (tight end)za vodstvo Tampe. To je bila njegova 19. podaja za polaganje v finalih, edini v zgodovini, ki jih ima še več kot 10, je legendarni podajalec San Francisca(11). 20. je Brady dodal v drugi četrtini, spet je bil njegov naslovnik Gronkowski, Tampa pa je povedla s 14 : 3. Butker je pred polčasom z novim prostim strelom Kansas približal na 14:6, tik pred iztekom polčasa pa je Brady podal še za tretje polaganje, takrat je bil tarčaza vodstvo pred nadaljevanjem z 21 : 6. Butker je takoj v drugem polčasu izkoristil prosti strel za 21 : 9, a je znova hitro z novimi točkamipovedla 28 : 9.je nato s potrditvenim prostim strelom (conversion) prednost povišal na končnih 31 : 9.Tekma se zaradi rezultatske razlike ni uvrstila med zanimivejše v zgodovini, se je pa zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Dvoboj so si lahko ogledali gledalci, a so napolnili le do tretjine kapacitete stadiona, tako da jih je bilo 25.000. Izmed njih 7500 zdravstvenih delavcev, ki jih je liga NFL povabila, da se jim zahvali za delo pri reševanju življenj v času pandemije. Statistično je to najslabše obiskani finale, ki pa kljub vsem higienskim ukrepom ni minil tudi brez tradicionalnega koncertnega nastopa ob polčasu. Tega jeizvedel brez pomoči drugih pevcev, kar je tudi postala tradicija v preteklih letih. Njegov nastop so ameriški mediji ocenili za dobrega, če ne izjemnega, predvsem pa za veliko osvežitev v času, ko že več mesecev ni koncertov v živo.Pred tekmo so v NFL podelili tudi priznanja za najboljše v sezoni. Igralec rednega dela sezone je postal podajalec Green Baya, zanj je bilo to tretje tovrstno priznanje. Najboljši napadalni igralec v ligi je bil tekač Tennesseeja, najboljši branilec je tretjič postaliz ekipe Los Angeles Rams, napadalni novinec leta je(Los Angeles Chargers), obrambni pa(Washington). Povratnik leta je podajalec Washingtona, trener leta paiz Clevelanda.