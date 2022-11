Slovenski MVP zasenčil ameriškega

Šele kot drugi košarkar v zgodovini lige NBA je Luka Dončić na vseh devetih uvodnih tekmah sezone dosegel vsaj 30 točk in svojim Dallas Mavericks ob koncu serije petih domačih tekem pomagal do četrte zaporedne zmage. Teksašani so še drugič v dobrem tednu premagali Brooklyn Nets, tokrat je bil izid (96:94) še za dve točki tesnejši kot v New Yorku (129:125), kjer je zavladal kaos po domnevno sporazumnem slovesu trenerja Steva Nasha in nedavnem suspenzu zvezdnika Kyrieja Irvinga.

6 zmag na začetku sezone je Dallas po 9 tekmah zbral tudi lani, ko se je prebil vse do konferenčnega finala.

Dončić, ki je dosegel 92 odstotkov točk Dallasove začetne peterke v prvem polčasu, je tako dobil priložnost za dvoboj ena na ena z najkoristnejšim igralcem lanskih olimpijskih iger Kevinom Durantom. Američana, ki si je redno izmenjeval ostre poglede s teksaško klopjo in tudi Dončićem, je prekosil v skoraj vseh pogledih – 36:26 v točkah, oba sta iz igre metala 50-odstotno, 6:4 v skokih in asistencah. Ljubljančan je s stisnjenimi pestmi proslavljal, ko je 5,6 sekunde pred koncem običajno nezgrešljivi Durant zapravil drugega od treh prostih metov, s katerimi bi lahko rezultat izenačil. Zadnjega je nato namerno poslal v obroč, odbite žoge pa proti košu za izenačenje in najverjetnejši podaljšek ni uspelo poslati Royceu O'Nealu.

»Tekmo smo začeli z zaostankom dveh touchdownov. Izgubili smo veliko nepotrebnih žog (skupno kar 22, op. a.), a našli pot do zmage,« se je smejalo trenerju Dallasa Jasonu Kiddu, čigar moštvo je v prvi četrtini zaostajalo že za 14 točk. Dallas bi lahko že jutri v Orlandu, tekma se bo začela ob 1.00 zjutraj po slovenskem času, proslavljal sedmo zmago v sezoni, s katero bi izenačil lanski dosežek po 10 tekmah, ki je bil najboljši v Dončićevi eri, Teksašani pa so nato šele v konferenčnem finalu priznali premoč aktualnim prvakom Golden State Warriors.

Vsi bodo podvajali

Dorian Finney-Smith z 18 in Josh Green s 16 točkami sta poleg Dončića še pomagala napolniti koš Brooklyna, medtem ko se 23-letni Ljubljančan nezadržno bliža rekordu legendarnega Wilta Chamberlaina iz leta 1962, ko je na uvodnih 23 tekmah žal že pokojni velikan vedno dosegel vsaj 30 točk. »Do konca je še nekaj več kot 70 tekem in prepričan sem, da bodo vsi tekmeci poskušali s podvajanjem na Luki. Vsa pozornost je na njem, na nas pa je, da se mu ponujamo in res igramo zabavno košarko,« je povedal Avstralec Green, eno izmed odkritij sezone v taboru Dallasa, ki je lahko proslavljal novo zmago nad rojakoma Pattyjem Millsom in Benom Simmonsom, ki se je vrnil po poškodbi s precej bledo predstavo in zgolj dvema točkama. Mills in Green sta bila seveda tudi člana avstralske reprezentance, ki je bila v tekmi za 3. mesto na OI v Tokiu usodna za Dončića in Slovenijo.

»Kaj bi izpostavil? Samo visok inteligenčni kvocient in to, kako vidi igro. Igra v svojem ritmu in precej navdušujoče je, kako zna nadzirati dogajanje,« je slovenskega asa pohvalil začasni trener Brooklyna Jacque Vaughn.