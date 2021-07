Slovenec nov vodilni na francoski pentlji

Tadej Pogačar je uprizoril kolesarski šov na težki, gorski etapi na kolesarski dirki po Franciji. V osmi etapi od Oyonnaxa do Le Grand-Bornanda (150,8 km) se je po samostojni vožnji v zadnjih 30 km otresel vseh tekmecev v boju za rumeno majico in v cilj prišel kot drugi. Etapa je sicer pripadla ubežniku, Belgijcu Dylanu Teunsu.



Član ekipe Bahrain Victorius, zanje je bila to druga zaporedna etapna zmaga po petkovem uspehu Slovenca Mateja Mohoriča, je bil najboljši med 18 ubežniki in slavil 12. zmago med poklicnimi kolesarji, od tega drugo na Touru.



Prava dirka v boju za skupno zmago pa se je odvijala v ozadju.



Pogačarju (UAE Team Emirates) so do zadnjih 32 km pomagali tudi moštveni kolegi, ko pa so ostali brez moči, je v deževnem in nekoliko hladnejšem vremenu 22-letnik s Klanca pri Komendi napadel. Po prvem poskusu mu je sledil le Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ko pa je napadel drugič, je zmagovalec Gira 2019 in lani drugouvrščeni na Vuelti popustil.

Lanski zmagovalec Toura je nato v samostojni vožnji, letos je v podobnem slogu opravil s tekmeci tudi v drugi etapi dirke po Sloveniji do Celjskega gradu, vseskozi pridobival prednost in že na zadnjem vzponu virtualno oblekel rumeno majico.

Potem ko je imel na vrhu predzadnjega vzpona na prelaz Romme (8,7 km/9,4 %) 1:20 minute naskoka pred Carapazom, je bil na vrhu Colombiera (7,3 km/8,7 %) pred Ekvadorcem že za tri minute.



Na vrhu Colombierja je Pogačar vzel pet bonifikacijskih sekund, v cilj pa je po zahtevnem spustu v dežju pripeljal kot četrti z zaostankom 49 sekund za Teunsom.



V skupnem seštevku je tako slovenski zvezdnik zdaj 1:48 minute pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in že 4:38 minute pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom (Astana-Premier Tech).

