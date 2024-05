Slovenci nadigrali olimpijske prvake, Pariz 2024 vse bolj blizu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju lige narodov v Antalyi vknjižila drugo zmago. Po Nizozemski je premagala olimpijske prvake, Francoze, in to lažje, kot je marsikdo pričakoval, izid je bil 3:1 (18, 22, -23, 21).

Slovenija je bila proti ekipi, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, precej boljši tekmec. Videlo se je, da imajo tudi zaradi boja za olimpijske igre precej večji motiv od tekmecev, ki so se v Pariz kot domačini uvrščeni neposredno.

Varovanci Gheorgeja Cretuja so bili bolj borbeni in tudi bolj zbrani, znali pa so tudi izkoristiti oziroma kaznovati francoske napake. Dobro so servirali, predvsem pa so bili od tekmecev učinkovitejši v napadu.

To ne velja le za končnici tretjega in četrtega niza. Slednjega so sicer rešili, zmagali pa bi lahko tudi tretjega, saj so še vodili 23:21, potem pa z napakami dopustili olimpijskim prvakom, da so se vrnili v igro.

Rezultat še povečuje možnost za nastop na olimpijskih igrah

Poleg rezultata - ta samo še povečuje možnost, da si skozi ligo zagotovijo nastop na olimpijskih igrah, je spodbudno tudi dejstvo, da se je na tekmi izkazal mladi Rok Bračko, ki je v ekipi zamenjal kapetana Tineta Urnauta. Bil je med boljšimi posamezniki, kar nakazuje, da imajo Slovenci tudi svetlo prihodnost.

Z 18 točkami je bil najučinkovitejši v slovenski vrsti Tonček Štern, Klemen Čebulj jih je dodal 13, Bračko pa 12. S tremi asi se je izkazal Gregor Ropret, tri bloke sta v statistiko vpisala Jan Kozamernik in Alen Pajenk.

Naslednji tekmeci Slovenije na turnirju bodo v soboto Kanadčani.