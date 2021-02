Simeone in Oblak še nikdar tako naluknjana

Tudi v tej sezoni španskega nogometnega prvenstva se obeta navijačem dramatičen finiš v boju za prvaka. Ob prehodu v leto 2021 so mnogi pripisali lovoriko madridskemu Atleticu, dober mesec pozneje je licitacija za naslov maksimalno zapletena, najzahtevnejše bitke šele sledijo! Atletico Madrid in Jan Oblak v eri trenerja Diega Simeoneja še nista imela tako luknjičaste obrambe. Do konca španskega prvenstva je na voljo še 42 oziroma 45 točk, zato je možno vse. Atletico je prejšnji teden zgolj v dvoboju z Levantejem izgubil 5 točk! V sredini zaostali tekmi dve, v soboto tri. Rdeče-belim ni pomagalo dejstvo, da so sprožili 28 strelov, največ od leta 2011, ko je izziv sprejel trener Simeone. »V prvem polčasu smo igrali brezzobo, v drugem smo si priigrali veliko priložnosti, Luis Suarez je zadel tudi prečko. Videl sem veliko pozitivnega,« je ocenil Argentinec po porazu z 0:2. Španski novinarji so videli tekmo z drugimi očmi. Po mnenju dnevnika As so igrali za pozitivno oceno le Hermoso, Llorente in rezervista Torreira in Lemar, vsi drugi so prejeli 1 zvezdico. Tudi katalonska časnika sta videla podobno: Mundo Deportivo je ocenil pozitivno le Hermosa in Lemarja, Sport četverico Felipe, Llorente, Suarez in Lemar (vsi po 6). Strahovit urnik tekem Jan Oblak se je znašel v zlati sredini, potem ko je prejel dva nenavadna gola. Težko je verjeti, toda Levante je zmagal z 2:0, četudi je sprožil prvi strel na vrata Atletica v 95. minuti! V prvem polčasu je zabil avtogol Hermoso, v zadnjem dejanju tekme je Levante postavil končnih 0:2 na prazna vrata, saj je šel v kazenski prostor gostov ob prekinitvi tudi vratar Oblak. Škofjeločan je prejel najmanj en gol na sedmi zaporedni tekmi, kar je njegov najdaljši niz po prihodu iz Lizbone leta 2014. »Vsaka ligaška sezona je enaka: na vrhu končajo klubi, ki uspešno prebrodijo tudi najtežja rezultatska obdobja – in to velja za vse, tudi za Atletico. Veliko klubov je močnih, ne le trije, in čaka nas napet zadnji del sezone. Ohraniti moramo pristop, ki nas je pripeljal na prvo mesto, enak pristop nas lahko tam ohrani,« pravi Simeone. Do konca bo napeto – Real Madrid (52) zaostaja za Atleticom le tri točke, a je odigral tekmo več, blizu je tudi Barcelona (minus 6). Za nameček bi imel Atletico le težko zahtevnejši urnik tekem: v času spopada s Chelseajem v osmini finala lige prvakov ga čakajo Villarreal (v gosteh), Real (doma) in Bilbao (d), takoj po reprezentančnem premoru Sevilla (g) in Betis (g) v Andaluziji, 9. maja bo odšel v goste k Barceloni!

