Roglič znova drugi, rdečo majico bo oblekel tudi jutri

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je še drugo etapo zapovrstjo na letošnji dirki po Španiji končal na drugem mestu. V zaključku tretje etape na Laguno Negro je bil hitrejši le Irec Dan Martin, tretji pa je bil Ekvadorec Richard Carapaz. V skupnem seštevku se je Irec Rogliču približal na pet sekund.



V zahtevnem zaključnem kilometru na Laguno Negro so številni kolesarji poskušali z napadi, odločilni pa je uspel Martinu (Israel Start-Up Nation), ki sta mu sledila le Roglič (Jumbo-Visma) in Carapaz (Ineos Grenadiers). Tokrat 30-letni Kisovčan ni mogel zaobiti Irca, etapo pa je še drugič zapovrstjo končal kot drugi. Torkovo prvo pa je dobil in tako ostaja prvi v skupnem seštevku.



Rdečo majico bo tako oblekel tudi v petek, v seštevku pa ima pet sekund naskoka pred Martinom in 13 pred Carapazom.