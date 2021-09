Rešuje se potapljajoča se vijolična institucija

Zapravil vse kredite

Rodrigue Bongongui trikrat zadel Izidi 9. kroga 1. SNL – Olimpija : Celje 1:0 (Almedin Ziljkić 9.; rdeči karton: Michael Pavlović, Olimpija, 46./2RK), Domžale : Kalcer Radomlje 2:0 (Gaber Dobrovoljc 8., Dejan Georgijević 60.), CB24 Tabor : Aluminij 4:0 (Rodrigue Bongongui 13., 66., 86., Klemen Nemanič 50.), Koper – Bravo, Maribor – Mura večerni tekmi; pari 10. kroga: Radomlje – Bravo, Olimpija – Domžale (obe 22. t. m.), Tabor – Mura, Koper – Aluminij, Maribor – Celje (vsi 23. t. m.). Najboljši strelci: 5 – Almedin Ziljkić (Olimpija), Maks Barišić, 4 – Kaheem Parris (oba Koper), Dino Stančić, Rodrigue Bongongui (oba Tabor).

Prva liga Telemach Koper 7 6 1 0 16:5 19

Olimpija 9 5 1 3 13:10 16

Tabor 9 4 1 4 12:7 13

Bravo 8 3 4 1 8:5 13

Maribor 8 4 1 3 12:13 13

Mura 8 3 2 3 11:14 11

Celje 9 3 1 5 10:11 10

Domžale 8 3 1 4 10:12 10

Aluminij 9 1 4 4 5:11 7

Radomlje 9 1 2 5 7:16 5

LJUBLJANA • Potem ko so v taboru NK Maribor pred 9. krogom 1. SNL zaradi menjave trenerjasprožili potres, se je Olimpiji in Domžalam sobotna ligaška računica v zadnjem dejanju prve četrtine prvenstva izšla po načrtih. Zeleno-beli so v svojem neprepričljivem slogu in po zaslugi prvega strelcater ob pomoči enega od gostujočih igralcev z desetimi možmi (od 46. minute je bil izključen nespretni) premagali Celjane, Domžalčani so potrdili premoč v občini in utrdili Radomljane na dnu lestvice. V Ljudskem vrtu gre, kot kaže, zdaj zares. Vajeti v roke neuradno prevzema tudi prvi mož glavnega pokrovitelja, ki je na položaju predsednika uprave Zavarovalnice Save nasledil zdajšnjega predsednika kluba, sicer upokojenca. Ta po petnajstih letih in neponovljivih največjih uspehih izgublja sapo in ne zmore več ukrotiti kadrovskega divjanja ter neposrečenih potez ključnih operativcev v klubu. Ne le klub, tudi Maribor in širše okolje si ne smeta privoščiti, da bi še pred štirimi leti najsvetlejši športni kolektiv v Sloveniji postal padla institucija. Kastelic je bil minuli konec tedna zaseden s teniškim turnirjem WTA serije 250 v Portorožu, nad katerim je pokroviteljsko bdela ZS, in je namignil, da bo o dogodkih v klubu govoril danes, ko naj bi se seznanil z vsemi podrobnostmi. Doslej se ni pretirano vpletal v klubski ustroj.Toda, kdo je zajec v klobuku športnega direktorja, ki se očitno rešuje pred kadrovskim cunamijem? Kdo bo že četrti letošnji trener vijoličnih po najprejin začasnem? To je bilo pred večernim derbijem v Ljudskem vrtu proti Muri in bo tudi po njem glavno vprašanje v slovenskem klubskem nogometu, ki brez močnega Maribora in stabilne Olimpije nima prav lepe prihodnosti, navkljub prebliskom v Celju, Murski Soboti ali v tej sezoni v Kopru. Rožman in Maribor sta že preteklost, 38-letni Štorovčan je bil le formalni trener vijoličnih v sinočnji bitki s prvaki iz Prekmurja, praktično je bil že bivši. Podrobnosti razhoda narekuje ritem pogajanj o plačilu nadomestila, ali se bo razšel s prijateljskim stiskom rok in dogovorom ali na trd način, brez dogovora? Rožman ima pogodbo do leta 2023, pri čemer Mariborčani naj še ne bi izplačali dveh nekdanjih trenerjev Camoranesija in. Nekdanji trener Celja, Domžal in Rijeke, ki je imel v delu slovenske stroke in nogometnih privržencev sloves trenerskega čudežnega dečka, je v Mariboru že zapravil vse kredite. Sicer jih med najzahtevnejšimi navijači (ali avtoritetami, kot je) že prej ni imel, po porazih v domačem prvenstvu, ki jih je od prihoda na trenerski stolček zbral rekordnih šest v šestnajstih tekmah, hitrem izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo proti švedskemu Hammarbyju, neprepričljivem selekcioniranju, pomlajevanju in igralni filozofiji pa je bilo le še vprašanje trenutka, kdaj bo odšel in kdo bo prvi povlekel potezo. Ko se je leta 2015 brez dogovora z Mariborom razšel, je prejemal plačo do izteka pogodbe. Po zadnji plači je leta 2017 prevzel Muro.