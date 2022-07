Primož Roglič odstopil s Toura

Slovenski kolesarski as Primož Roglič še drugič zapovrstjo ne bo končal dirke po Franciji. Iz njegove ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da so se odločili, da Zasavec odstopi pred 15. etapo. Odstop je posledica poškodb, ki jih je 31-letni olimpijski prvak v kronometru dobil pri padcu v peti etapi.

Od takrat se je 'prelevil' v pomočnika, vozil z bolečinami, največjo težavo je predstavljala izpahnjena rama. Po 14. etapah je bil na 21. mestu v skupnem seštevku, za vodilnim moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom je zaostajal 33 minut in 39 sekund.

Izredne razmere, a etapa bo Na kolesarski dirki po Franciji bodo danes vladale izredne razmere. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo temperatura povzpela do 40 stopinj Celzija, zato mnogo menijo, da bi bilo današnjo 205 kilometrov dolgo 15. etapo na jugozahodu Francije smiselno skrajšati ali celo odpovedati. Profesionalno kolesarstvo ima protokol za ekstremne vremenske razmere, v preteklosti so bile zaradi ekstremnih vremenskih razmer dirke že prekinjene ali odpovedane, a, kot poroča cyclingnews.com, se zdi, da so na Touru pripravljeni sprejeti vročinski val. Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA) oziroma njihov predstavnik na dirki Pascal Chanteur se je sicer na to temo sestal s predstavniki kolesarjev, njihovih ekip in prirediteljev, iskali so rešitev za pomoč kolesarjem, toda o morebitnem skrajšanju ali odpovedi etape se niso dogovorili.

»Ponosen sem na svoj prispevek k trenutnemu vrstnemu redu in verjamem, da bo ekipa uresničila naše rumeno-zelene ambicije. Hvala vsem za veliko podporo,« je v kratkem sporočilu dejal Roglič.