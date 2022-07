Poglejte to nazorno fotografijo Rogličevega padca (FOTO)

Primož Roglič na dirkah po Franciji zares nima sreče. Potem ko je Tour presenetljivo izgubil v predzadnji, 20. (kronometrski) etapi proti Tadeju Pogačarju leta 2020, lani pa grdo padel že tretji dan, se je tudi tokrat zapletlo že na začetku. V zahtevni peti etapi, v kateri so kolesarji vozili tudi po tlakovanih delih, je padel čez zaščitno balo, ki jo je motor potegnil na vozišče.

Medtem ko televizijske kamere niso od bližje zabeležile padca, pa se je na twitterju danes pojavila fotografija, ki jo je posnel eden od gledalcev.

Takole je padel Roglič. FOTO: Twitter

Rogličev padec nikakor ni bil nedolžen, saj si je izpahnil ramo. Kar sam si jo je namestil nazaj in se podal nazaj v lov za najboljšimi. Žal so ga ob tem spregledali tudi ekipni kolegi, ki so bili v času njegove nesreče še za njim. Kljub bolečinam je prišel do cilja, a ima za Pogačarjem že več kot dve minuti zaostanka.

Iz Jumbo-Visme so sicer danes že potrdili, da bo Roglič kljub poškodbi nadaljeval Tour.