Prepričljiva zmaga Slovencev in Slovenk v skokih

Slovenci Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek so zmagali na tekmi mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Slovenci so v konkurenci devetih ekip zbrali 862,6 točke, 62,9 več od drugouvrščene Norveške in 83,1 od tretjeuvrščene Avstrije.

Ema Klinec je v prvi seriji četrte mešane tekme v zgodovini zimskih sezon ter prve na veliki skakalnici skočila 124,5 metra, Cene Prevc je pristal pri 133 metrih, Urša Bogataj pri 124,5, Anže Lanišek pa pri 141 metrih.

Ti skoki so slovenski ekipi prinesli 420,3 točke oziroma so Slovenci že po prvem delu vodili za več kot 40 točk pred tekmeci, med katerimi sta bila še najbližje Norveška in Nemčija.

V drugi seriji so Slovenci po vrsti skočili 125,5, 128,5, 131 in 139 metrov ter si že precej pred koncem praktično zagotovili zmago.

V soboto bosta v Willingenu posamični tekmi, in sicer ženska ob 13.00 in moška ob 16.00, v nedeljo pa še zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami v Pekingu - ženska se bo začela ob 10.00, moška pa ob 15.15. Kvalifikacije za posamične tekme niso potrebne, saj je v Nemčiji le 28 skakalk in 47 skakalcev.