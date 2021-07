Pogačar zanesljivo ubranil napade tekmecev

Ameriški kolesar Sepp Kuss je zmagovalec 15. etape dirke po Franciji od Cereta do Andorre la Velle, potem ko je bil najhitrejši med ubežniki. V glavnini je vse napade odbil slovenski as Tadej Pogačar. Prednost v skupnem seštevku je lanski zmagovalec Toura znova povišal na 5:18 minute.



Po enodnevnem premoru je njegov najbližji zasledovalec vnovič Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). Pogačar (UAE Team Emirates) ima pred Uranom takšno prednost, kot jo je imel pred Kolumbijcem že po koncu devete etape, je pa z drugega mesta v generalni razvrstitvi po lestvici navzdol zdrsnil Francoz Guillaume Martin (Cofidis).



Slednji je na spustu v močnem vetru v prsi po najvišji točki Toura (2408 m, Port d' Envalira) izgubil stik s favoriti ter mesta pri vrhu skupnega seštevka prepustil močnejšim kolesarjem.



Tretji je tako znova Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) s 5:32 minute zaostanka za slovenskim asom, še sekundo več pa zaostaja Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Vsi štirje vodilni so bili danes spet najmočnejši, a se ob napadih niso mogli znebiti drug drugega.



V skupini ubežnikov se je na zadnjem vzponu tekmecem odpeljal Kuss (Jumbo-Visma), ki je nato zdržal tudi na spustu in v cilju prehitel Španca Alejandra Valverdeja (Movistar), ki je želel postati najstarejši zmagovalec etapne zmage na Touru z 41 leti in 77 dnevi. Tretji je bil Nizozemec Wout Poels (Bahrain Victorious).



V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa bo na vrsti razgibana 16. etapa od El Pas de la Case do Saint-Gaudensa (169 km) s štirimi kategoriziranimi vzponi v Pirenejih.

