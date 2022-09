Pogačar skriva zlato taktiko

Na svetovnem prvenstvu v Avstraliji sta se zamenjala disciplina in vreme. Sončnim vožnjam na čas, na katerih je bila najvišja slovenska uvrstitev 6. mesto Tadeja Pogačarja, sledijo, kot kaže, deževne cestne dirke. Vsaj današnja mlajših članov, na kateri je adut naše izbrane vrste Matevž Govekar, naj bi bila takšna. Z nebom nad Wollongongom pa se ne obremenjuje Pogačar, ki bo v vsakem vremenu v nedeljo lovil mavrično majico.

Če se bo vse razpletlo po slovenskih željah, bo morda prva kolajna v Novem Južnem Walesu padla že danes okoli 9. ure po srednjeevropskem času. Takrat je pričakovati zaključek 169,8 km dolge dirke kolesarjev do 23 let, med katerimi Govekar na stavnicah kotira v prvo peterico. Ne nazadnje je 22-letnik iz Godoviča od junija član svetovne serije v dresu Bahraina Victoriousa, v katerem je tudi slavil svojo prvo zmago med profesionalci.

Le leto in pol – v sredo je dopolnil 24 let – je od njega starejši Pogačar, pa je že lep čas številka ena na svetovni jakostni lestvici. Temu primerne so njegove ambicije na SP tam spodaj. »Vsi razmišljamo o zlatu, za to bomo sicer potrebovali popoln dan, počakajmo na nedeljo in bomo videli, kako bo šlo. Vemo, da smo sposobni velikih stvari,« je Pogi povedal na novinarski konferenci slovenske reprezentance, ki bi kot ena od vodilnih sil v svetovnem kolesarstvu lahko imela na startu osem tekmovalcev.

Vendar jih bo imel selektor Uroš Murn na 266,9 km dolgi preizkušnji s kar 3945 višinskimi metri na voljo šest. Tako pač je, če zaradi poškodb in zdravstvenih težav odpadejo asi, kot so Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec. Ob Pogačarju bodo slovenske barve branili še Jan Tratnik, Domen Novak (oba Bahrain Victorious), Jan Polanc (UAE), Jaka Primožič (Hrinkow Advarics Cycleang) in David Per (Adria Mobil).

Upali vsaj na Mezgeca

»Imamo samo šest kolesarjev, upali smo, da bi se nam lahko pridružil Luka, vendar mu njegova poškodba ne dopušča tega. Bili smo v stikih z vsemi našimi reprezentanti, okoli ekipe vlada dobro vzdušje, nekaj lahko dosežemo,« je kljub okrnjeni zasedbi optimističen Murn.

Pomirja ga lahko vrhunska Pogačarjeva forma, ki jo je potrdil z nedavno zmago na VN Montreala, na kateri je v sprintu ugnal prvega favorita SP Wouta van Aerta. Pogi bi rad presegel svojega športnega direktorja pri ekipi UAE Andreja Hauptmana – z bronom iz Lizbone 2001 je še vedno edini Slovenec z odličjem na cestni dirki SP.

V slovenski vrsti so brez zadržkov odgovarjali na vprašanja v angleščini, zataknilo se je le, ko je beseda nanesla na nedeljsko taktiko. »To bo pravo dirkanje, ne bom pa vam povedal, kako bomo poskušali premagati tekmece, to ne bi imelo smisla. Lahko povem le, da bomo odpeljali svojo dirko, bolj bomo gledali nase kot na druge,« ni želel preveč razkriti Pogačar, ki je letos slavil že 14 zmag.