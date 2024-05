Pogačar ponovno ganil: poglejte, kaj je naredil, ko je ob njem tekel mladi navijač (VIDEO)

Tadej Pogačar na letošnji Dirki po Italiji kaže izjemne predstave. Z zmago na današnji 20. etapi si je tako rekoč že zagotovil skupno zmago. Na tej tritedenskih dirk pa ne navdušuje samo s kolesarjenjem. Pred nekaj dnevi je navdušil s tem, ko je tekmovalcu nasprotne ekipe Giuliu Pellizzariju predal očala in rožnato majico vodilnega. S podobno potezo pa je navdušil tudi na današnji etapi.

Pogačar je na današnji etapi v nekem trenutku prejel bidon, ki pa ga je takoj predal mlademu navijaču, ki je tekel ob njem. S tem ga je zagotovo zelo razveselil.

S takšnimi potezami naš kolesar pridobiva nove in nove navijače, ki pa jih je imel že do danes ogromno po vsem svetu. V času pisanja tega članka je imel na primer na instagramu že več kot 1,5 milijona sledilcev, kar je res visoka številka. Do Dončićevih 9 milijonov mu sicer še nekaj manjka, a tudi njegova številka je impresivna.

Pred Pogačarjem je jutri še zadnja etapa na Dirki po Italiji, ki jo mora le še mirno pripeljati do konca. Pred njenim začetkom ima ogromnih 9 minut in 56 sekund prednosti pred drugouvrščenim Danielom Martinezom.