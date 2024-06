V Bači pri Modreju v občini Tolmin je nekaj pred 15. uro osebno vozilo trčilo v obcestni zid. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine po cestišču in s tehničnim posegom iz vozila izvlekli preminulo osebo. Posredovali so tudi reševalci in policija, so sporočili iz centra za obveščanje.