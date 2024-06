Poostren nadzor: slovenski policisti po vsej Sloveniji v akcijo, kot je še ni bilo

Agencija za varnost prometa (AVP) in policija danes začenjata prvo nacionalno preventivno akcijo Droge. Policija bo v okviru akcije izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Akcija bo trajala do konca junija.

V letu 2023 so povzročitelji pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi povzročili 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. V teh prometnih nesrečah so umrli trije udeleženci, 24 je bilo hudo telesno poškodovanih, 20 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Delež umrlih zaradi omenjenih povzročiteljev je bil v preteklem letu štiri odstotke, kažejo podatki AVP.

Lani okoli 1500 pregledov

Policisti so odredili 1505 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 264 pozitivnih, 812 odklonjenih in 276 negativnih. Podatki slovenske policije kažejo, da je bila leta 2023 pri 72 voznikih s hitrim testom ugotovljena prisotnost kanabinoidov, kar je štiri manj kot leta 2022.

Od tega je bilo lani v prometnih nesrečah udeleženih 21 voznikov, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost kanabinoidov. 40 voznikov, udeleženih v prometnih nesrečah, je strokovni pregled odklonilo. Število odklonov strokovnih pregledov pripisujejo prav širši uporabi hitrih testov za droge.

Po zaužitju drog sedejo za volan

Sodeč po najnovejši raziskavi je 61 odstotkov slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, potem tudi sedlo za volan, kažejo izsledki posebne raziskave Uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila, ki jo je AVP izvedla v okviru akcije in jo bodo podrobno predstavili na novinarski konferenci v torek.

Na AVP so v okviru akcije priskrbeli dodatnih 1000 hitrih testov za droge in jih bodo na novinarskem srečanju predali policiji, ki bo v tem mesecu izvajala poostren nadzor.