Igralka za en večer (FOTO)

Prebolevanje brez olepšav, takšno, kot je. Boleče, trpko. Skozi poezijo povedati neizrečeno. Tisto, kar se skriva v ozadju. Pot celjenja, vse do lahkotnejšega novega začetka. Ponovno celi, srečni. Vse to je v poezijah Še živim uspelo avtorici Katjuši Štingl, za katere je v spremni besedi Vinko Möderndorfer, pisatelj in pesnik, zapisal: »Na vseh nivojih, metaforičnih, podobarskih, čutnih, jezikovnih …, je zbirka bogata, kot je lahko bogata trgatev življenja. To so poezije, ki jih pesnik zbere enkrat samkrat v življenju na takšen način, in so zato podoba, najbolj iskren portret, pesnikovega obraza. Pesnica se nikjer in v ničemer ne zadržuje. Ne olepšuje svojih čustev. Ne pesni zaradi pesnjenja, ampak zaradi resnice, ki jo želi, ki jo mora izpovedati. Iskrenost je ena največjih vrednosti teh pesmi (kot tudi sleherne dobre poezije). Iskrenost do krvi. Iskrenost do norosti. Iskrenost do popolnega razgaljenja.«

Postavila si je izziv

Avtorica se je drzno postavila tudi v kožo moških, na najbolj krhek teren, v skrite kotičke ranljive moške duše. Zanjo duša nima spola, vsi ljubimo, vsi čutimo, vsem se je kdaj zlomilo srce, le način, na katerega se soočamo s tem, je drugačen, zato je polovica knjige napisana v ženskem, polovica pa v moškem spolu. Najdeta se na pol poti, kje drugje kot na sredini, kjer sta Ona in On, vsak zase, srečna. »Z naslovom Še živim sporočam, da ne glede na to, kaj vse se nam je zgodilo v življenju, koliko bolečine smo čutili ali jo še čutimo, kolikokrat smo 'umrli', še vedno smo tukaj, še živimo. In vsaka bolečina se z dovolj ljubezni nekoč spremeni le v izkušnjo, ki nas je oblikovala in pripeljala bližje k sebi. V ljubezen,« je povedala Katjuša, ki se je za to priložnost prelevila tudi v igralko. Prizore iz knjige je odigrala z igralcem Žigo Čamernikom. »Kot organizatorka dogodkov bi lahko pripravila klasičen literarni večer, a sem si postavila izziv. Nekaj, kar ni moj teren, da vidim, kako se znajdem v novi vlogi. Zaželela sem si nove izkušnje,« odločno pove. Obiskovalci bi rekli, da jih je prepričala, saj mnogi niso mogli verjeti, da sta imela zgolj dve vaji. Mnogo obiskovalcev so besede vidno ganile in so večer zaključili s številnimi objemi in čestitkami pesnici ter organizatorki večera.