Kmalu bo minilo 20 let, odkar so v zapuščenem gostinskem lokalu Ana Beli križ na Vinarskem trgu sredi Ptuja odkrili razpadajoče truplo dlje pogrešanega 23-letnega Ervina Vidoviča. »Ocenjujem, da so oškodovanca pred smrtjo zelo mučili, ob tem se je močno upiral in branil, umrl je v hudih mukah,« je na sodnem procesu proti njegovim krvnikom povedal patolog. In eden od vpletenih v Ervinov umor se je po odsluženi kazni očitno znašel v novih težavah. Bojan Slana naj bi pred dnevi pretil, da bo v zrak spustil eno od ptujskih večstanovanjskih zgradb. V tem zapuščenem lokalu sredi mesta je več mesece...