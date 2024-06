Joker Out po dolgem času spet doma (FOTO)

Ptujska Panorama je bila polna kot že dolgo ne, če sploh kdaj, razlog pa več kot primeren, 50. rojstni dan ene najbolj prepoznavnih štajerskih blagovnih znamk, slavne klobase Poli. »Danes smo prvič zapeli vse najboljše pred tako veliko množico, in to niti ne človeku, ampak stvari, klobasi poli, ki nas spremlja, odkar smo vedeli zase, in prav tako že od začetka ukvarjanja z glasbo,« je 10-tisoč glavi množici zaupal Bojan Cvjetićanin, frontman in pevec naše najbolj priljubljene glasbene skupine Joker Out, ki je na rodni grudi nastopala po dolgem času in izjemno uspešni evropski turneji. Vstopnice za koncert se ni dalo kupiti, sodelovati je bilo treba v nagradni igri, kar je bila še posebna draž tokratnega dogodka. Deset tisoč srečnic in srečnežev pa je imelo kaj slišati in videti. Ob pesmih s prvega in drugega albuma je bil najbolj čustven trenutek, ko je Bojan sedel za klavir in zapel pesem Everybody is waiting. Povod zanjo je bil napad tesnobe, ki jo je doživel pred enim letom prav na koncertu na Ptuju. Spremljala ga je še kar dolgo. »Zdaj sem bolje, tudi s pesmijo, v katero sem prelil to zgodbo, mi je precej odleglo,« je še povedal pevec, ki se je pred koncem nastopa podal še do oboževalk v prvi vrsti. Te so ob ograji preživele ves dan. Seveda jih je nekaj izbral za petje njihovih uspešnic, med katerimi je še najbolj izstopala skladba Umazane misli. V najstarejšem slovenskem mestu je ta pesem najprej zazvenela v prekmurskem narečju, na koncu pa celo v finščini, za kar so poskrbela tri dekleta, ki so v Slovenijo prispela zaradi jokerjev.

Gledalci so lahko občudovali ekskluzivno osvetlitev najlepšega slovenskega gradu.