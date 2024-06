Veste, kdo je danski nogometaš, ki je dal gol Slovencem? Zadel 1100 dni po drami v Köbenhavnu

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi evropskega prvenstva v Stuttgartu igrala neodločeno 1:1 z Dansko. Gol za Slovenijo je dosegel Erik Janža.

»Niste mi verjeli, da so ti fantje nekaj posebnega - res sem vesel, predvsem zaradi njihovega karakterja. Marsikatera ekipa bi se po izenačenju umaknila, a so šli na gol,« je po tekmi dejal slovenski selektor Matjaž Kek. Naša izbrana vrsta se v dvoboj s Skandinavci ni spustila na pravi način, morda je na vse skupaj vplivalo tudi dejstvo, da so na evropskem prvenstvu nastopili po 24 letih, zato so tudi nekoliko naivno prejeli gol.

Bilo je v 17. minuti, ko so Danci hitro in zvito izpeljali, akcijo zatem pa je zaključil Christian Eriksen - nogometaš, ki je preživel dramo po infarktu pred natanko 1100 dnevi na uvodu prejšnjega Eura v Köbenhavn. Zdaj pa je zatresel mrežo na začetku novega prvenstva.

Nenavadna poteza selektorja Keka

Danska je prevladovala prvih 45 minut, a ostalo je 1 proti 0. Slovenski selektor se je vseeno odločil za nenavadno potezo - ostal je ob robu igrišča, igralce pa pustil, da sami se v garderobi odločijo, kako bodo bolje igrali v nadaljevanju. Da gre za starega nogometnega volka, je mariborski strokovnjak pokazal tudi tokrat - drugi polčas je prinesel povsem drugačno igro

Sijajna Benjamin Šeško in Andraž Šporar sta začela 'motiti' obrambo čete Kasperja Hjulmanda. Priložnosti so se začele vrstiti - Adam Gnezda Čerin je z glavo streljal mimo vrat, bomba in vratnica napadalca Leipziga pa sta bili napoved zadetka. Prišel je v 77. minuti. Projektil levega bočnega branilca poljskega kluba Górnik Zabrze Erika Janže, je načel mrežo danskega vratarja Kasperja Schmeichla.

Danska je bila močno zamajana, kazalo je, da bi Slovenci lahko zadali še zadnji udarec, a je ostalo pri neodločenem izidu. Točka, ki obema pušča velike možnosti za napredovanje v naslednji krog. »Točka, velika kot Triglav,« je pisalo na spletni strani Radiotelevizije Slovenije.