Po streljanju storil samomor

Najmanj devet ljudi, vključno z dvema otrokoma, je bilo v soboto zvečer ranjenih v streljanju v vodnem parku blizu Detroita, je sporočila policija, ki je incident označila za naključno streljanje. 42-letnega osumljenca so pozneje našli mrtvega.

Šerif okrožja Oakland Michael Bouchard je povedal, da je osumljenec malo po 17. uri po lokalnem času ustavil vozilo, izstopil in začel streljati. »Videti je, kot da se je ustavil, izstopil iz vozila, se približal vodnemu parku, streljal, ponovno naložil, streljal, ponovno napolnil in odšel,« je dejal Bouchard. »Na tej točki se zdi zelo naključno ... Brez povezave z žrtvami.« Na prizorišču so našli polavtomatsko pištolo glock kalibra 9 mm in tri prazne nabojnike.

Devet žrtev je bilo starih od 4 do 78 let, je dejal Bouchard. Osemletni deček in 39-letna ženska, oba iz iste družine, sta v kritičnem stanju. Deček je utrpel strelno rano v glavo. Preostali ponesrečenci so bili v stabilnem stanju z različnimi strelnimi ranami.

Po streljanju je osumljenec, čigar ime ni bilo objavljeno, odšel v hišo, kjer naj bi prebival s svojo materjo, ki pa je takrat ni bilo doma, kake pol milje od kraja dogodka, je dejal Bouchard. Oblasti so hišo obkolile. Potem ko jim z osumljencem ni uspelo vzpostaviti stika, so vdrli in ga našli mrtvega. V hiši so našli tudi drugo pištolo.

Bouchard je dejal, da je osumljenec umrl zaradi strelne rane, ki naj bi si jo sam povzročil.