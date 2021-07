Podobe slovenske poti v raj, Dončić na ramenih, ples v zakulisju (FOTO in VIDEO)

Vlatko Čančar FOTO: Ints Kalnins Reuters

Jaka Blažič FOTO: Ints Kalnins Reuters

Veselje do neba. FOTO: Ints Kalnins Reuters

Na krilih Luke Dončića do OI. FOTO: Ints Kalnins Reuters

FOTO: Ints Kalnins Reuters

Jaka Blažič FOTO: Ints Kalnins Reuters

Vsi za enega, eden za vse FOTO: Ints Kalnins Reuters

Slovenski košarkarji so v Litvi spisali zgodovino, saj so se kot tretja slovenska ekipa uvrstiili na olimpijske igre . Po rokometaših in hokejistih. Na finalnem obračunu so s +11 premagali Litvo. Prvo ime obračuna in turniraj je bil, ki je svoje soigralce vodil na terenu in jih nosil na svojih krilih. Ob koncu pa so njega visoko dvignili in ga nosili na ramenih.Poglejte nekaj utrinkov slovenskega zmagoslavja.Slovenija bo na Japonskem igrala v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in Japonsko. Prva tekma jo čaka 26. julija proti Argentini, 29. julija se bo pomerila z domačini, 1. avgusta pa z aktualnimi svetovnimi prvaki.Slovenska reprezentanca se je seveda začela veseliti na parketu, bržčas pa se bo to slavje po garderobi nadaljevalo še pozno v noč.In seveda objem očeta(sodeluje kot strokovni komentator Kanala A) s sinom Luko, ki je prvo ime turnirja in tisti, ki mu na parketu brezpogojno sledijo ostali košarkarji.Čestitke košarkarjem dežujejo od povsod.