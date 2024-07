Na košarkarski sceni vre: Erjavec Vilfana označil za ulico, Dragić mu je stopil v bran

Nastop slovenskih košarkarjev na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Grčiji je pustil grenak priokus. Po porazu proti Hrvaški in Grčiji je bila košarkarska zveza deležna številnih kritik, te so letele predvsem na selektorja reprezentance Aleksandra Sekulića.

Mnogi so prepričani, da bi selektor po tako slabih predstavah moral oditi, a Matej Erjavec, predsednik KZS, vztraja, da Sekulić ostaja in da ne bo ’ulica’ tista, ki bo odločala o tem, kdo bo vodil slovensko izbrano vrsto.

Kritični do KZS in Sekulića niso bili le navijači, temveč tudi Peter Vilfan, ki je dejal, da od selektorja pričakuje, da bo sam nepreklicno odstopil. Njegove kritike je javno podprl celo Goran Dragić. Z njegovim mnenjem pa se očitno ne strinja vodstvo KZS, saj je Matej Erjavec dejal, da ne bo ulica tista, ki bo odločala o tem, kdo bo selektor.

»Ta selektor, proti kateremu letijo strupene puščice, nam je v zadnjih letih prinesel uvrstitev na vsa velika tekmovanja, kamor nato pridejo tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar, evroligaški igralci ... Ne vidim, da je v njem težava. On ne igra košarke, igrajo jo tisti na parketu. Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS in je tudi v prihodnje ne bo,« je dejal pred dnevi.

Matej Erjavec, predsednik KZS, vztraja, da Sekulić ostaja. FOTO: Blaž Samec

Dragić: »Kralj Vilfan«

Na njegove besede se je na družbenem omrežju facebook že odzval Vilfan, ki je zapisal:

»Ulica je čudna stvar! Sam sem velik del otroštva (ko nisem bil na igrišču) preživel na ulici! In ta me je naučila marsičesa! Tudi stvari, ki mi jih šola ni mogla dati! Samostojnost, borba za "preživetje", logično razmišljanje in vztrajnost pri zagovarjanju pravice do svojega mnenja, so samo nekatere od njih!

Ulice nima nihče pravice podcenjevati, se iz nje norčevati ali je dajati v nič! Ne glede na osebni status ali položaj! In ne pozabimo, da je ulica vrgla tako francoskega kralja kot ruskega carja!

In če sem zaradi svojega mnenja (ki ga javno povem) uličar, sem na to iskreno ponosen!

Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar!« Njegov zapis je javno podprl tudi Dragić, ki je ob zapis pomenljivo zapisal: »Kralj Vilfan!«