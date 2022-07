Kakšen preobrat na Touru: Pogačar se je zlomil, rumeno majico prevzeli Rogličevi

V zahtevni alpski etapi na dirki po Franciji je prišlo do velikega preobrata. Zgodilo se je za zdaj skoraj nepredstavljivo: Tadej Pogačar je na ciljnem vzponu na prelazu Granon zapadel v veliko krizo in s precejšnjim zaostankom izgubil rumeno majico. prvi kolesar sveta ni mogel slediti napadu danca Jonasa Vingegaarda in jasno je bilo, da se je naš šampion zlomil, četudi hkrati dal vedeti, da je vendarle samo človek.

Vingegaard, sokapeten v ekipi Primoža Rogliča, je v vročini in na visoki nadmorski višini na trasi od Albertvilla do prelaza Granon izkoristil krizo slovenskega asa, ki je v etapi zasedel sedmo mesto, a zaostal velikih 2:51 minute. V skupnem seštevku zdaj vodi za dve minuti in 22 sekund pred Pogačarjem, ki je zdaj padel na tretje mesto.

Tudi še vedno poškodovani Roglič ni imel najboljšega dne. V kraju, kjer je leta 2017 slavil zgodovinsko prvo slovensko zmago na Touru, je težko držal in naposled izgubil stik z vodilnima. Kljub temu je v cilj prišel nasmejan, četudi o njegove sanje o zmagi na Touru danes z zaostankom več kot 11 minut že zbledele.

Vingegaard je bil že pred tem v etapi dobro razpoložen na prelazih Telegraphe in Galibier, a je Pogačar takrat še dobro odgovarjal na njegove napade. Na prelazu Granon pa je okoli šest km pred ciljem Danec napadel, Pogačar pa ni mogel slediti. Obenem je popustil še v ritmu, zapadel v krizo, do konca pa so ga prehiteli še nekateri drugi tekmeci.

Jonas Vingegaard je dobil prvo etapo na Touru. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Danec, lani drugouvrščeni na Touru, je imel pred na koncu drugouvrščenim v etapi, Kolumbijcem Nairom Quintano, 59 sekund naskoka, tretji je bil Francoz Romain Bardet, ki je zaostal 1:10 minute. Pred Pogačarjem so ciljno črto prečkali tudi Britanec Geraint Thomas, Francoz David Gaudu in še en Britanec Adam Yates.

V četrtek bo na francoski državni praznik nova zahtevna etapa. Karavana bo v 12. etapi startala iz Briancona, na poti tako kot danes vnovič premagala sloviti prelaz Galibier, cilj pa bo na kultnem Alpe d'Huezu.