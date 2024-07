Spektakel v Dortmundu: Nizozemska – Anglija (1:1)* (FOTO in VIDEO)

Potem ko so si nogometaši Španije v torek kot prvi zagotovili finalno vstopnico za evropsko prvenstvo v Nemčiji po zmagi nad Francijo z 2:1, bo danes znan še drugi udeleženec velikega finala. V Dortmundu se bosta ob 21. uri pomerila Nizozemska in Anglija.

V nedeljo bo Španija v velikem finalu v Berlinu igrala z boljšim iz dvoboja med Nizozemsko in Anglijo. Angleži, finalisti zadnjega Eura (v odločilni tekmi so na Wembleyju izgubili proti Italiji po streljanju enajstmetrovk), bi s prebojem v finale prišli do svojega sploh prvega finala na velikih tekmovanjih na tujih tleh.

Angleži že celo večnost čakajo na lovoriko

Za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega mundiala leta 1966, tako da suša traja že 58 let. Na tem turnirju se je Anglija izvlekla tako v osmini finala proti Slovaški kot v četrtfinalu proti Švici.

Nizozemci prav tako niso pretirano blesteli v predtekmovalni skupini, končali so na tretjem mestu za Avstrijo in Francijo. V osmini finala so izbranci Ronalda Koemana nato zanesljivo s 3:0 odpravili Romunijo, v četrtfinalu pa po preobratu z 2:1 Turčijo.

Tudi Nizozemci imajo kljub bogati nogometni zgodovini le eno lovoriko - a dosegli so jo na nemških tleh. Leta 1988 so sedanji selektor Koeman in Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard ter druščina slavili na EP v Nemčiji.