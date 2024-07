Spektakel v Münchnu za finale Eura: Španija-Francija 2:1*

Nogometni reprezentanci Španije in Francije Münchnu igrata prvi polfinale evropskega prvenstva. Tekmo bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Zmagovalec tega dvoboja bo v nedeljo v finalu v Berlinu igral proti boljšemu iz sredinega polfinala v Dortmundu med Nizozemsko in Anglijo.

FOTO: Javier Soriano Afp

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Bitka med Španijo in Francijo bo bitka najuspešnejših reprezentanc tega tisočletja, hkrati pa tudi bitka drugačnih slogov igre. Španija je do polfinala prišla tudi na krilih napadalnih krilnih igralcev Lamina Yamala in Nica Williamsa, ki sta pripomogla k skupno 11 golom Španije na petih tekmah.

Vseh pet je Španija dobila. Niti ena reprezentanca - neupoštevajoč tekme, ki so se končale po enajstmetrovkah - še ni dobila več kot petih obračunov na istem EP. Delo za ta dosežek bo Špancem otežilo dejstvo, da ne bodo mogli računati na kaznovana branilca Danija Carvajala in Robina Le Normanda ter poškodovanega Pedrija, ki je že končal turnir.

Medtem pa je Francija, glavni favorit pred EP, pokazala predvsem dobro obrambo, prejela je en gol na petih tekmah, Didier Deschamps pa kljub napadalnemu zvezdniku Kylianu Mbappeju stavi na pragmatičnost.

Nizozemci ostali brez prevoza z vlakom Nizozemska nogometna reprezentanca, ki jo v sredo čaka polfinale evropskega prvenstva v Nemčiji, je zaradi prometnega kaosa zamujala na poti na prizorišče tekme v Dortmundu. Zaradi odpovedi vlaka so nazadnje Nizozemci v Dortmund odleteli, krovna zveza Uefa pa je odpovedala načrtovano novinarsko konferenco.

Napad ne učinkuje tako kot na SP v Katarju, ko so Francozi dosegli kar 16 golov. Tokrat so do polfinala dosegli le tri - niti enega pa ni dosegel Francoz iz igre.