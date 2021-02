Domžale in Koper: hudi dve uri Maribora in Olimpije

Prva liga Telekom Slovenije Maribor 19 11 5 3 38:23 38

Olimpija 19 10 5 4 25:14 35

Mura 19 9 6 4 24:13 33

Koper 19 8 6 5 28:23 30

Domžale 19 6 7 6 26:24 25

Bravo 19 6 7 6 19:21 25

Tabor 19 7 3 9 23:26 24

Celje 19 6 5 8 20:21 23

Aluminij 19 3 6 10 15:32 15

Gorica 19 2 4 13 12:33 10

V Spodnji Šiški se je v soboto postavila pika na i jesenskega dela državnega nogometnega prvenstva, danes se bo tudi na začetek drugega dela. Uvodno tekmo 20. kroga 1. SNL bosta igrala Bravo in Gorica, a posladka z dodano vrednostjo in za šampionsko bitko bosta v Domžalah, kjer bo gostoval vodilni Maribor, in v Kopru, kamor prihaja druga Olimpija. Jutri bosta še tekmi v Kidričevem in Murski Soboti.Bravo je povlekel pravo potezo z vrnitvijo. Manj prijetna stvar za Bravo v igralčevi pravljični vrnitvi v 1. SNL je ta, da je le posojen iz belgijskega kluba Leuven. Gorica gre v boj za obstanek z debelim zaostankom, a z idealnim izhodiščem. Bravo bo kar močno zdesetkan, manjkali bodo trije kaznovani prvokategorniki,inKaj zmorejo Domžale in? Domžalčani so bili jeseni ob vseh težavah zelo blizu Mariborčanom, a to, da so imeli odlične priprave, ne pomeni veliko. Težko bodo spomladi bliže zmagi, kot so zdaj. Trenerima na voljo nabrušene igralce, odstopa 21-letna devetica.ima na voljo kakšnega igralca manj, Argentinčevi kritiki pa so mu ne privoščijo. Pravijo namreč, da so bili za Maribor najboljši dnevi priprav tisti, ko je bil Mauro v osamitvi v Turčiji. Komunikacijskih težav ni mogoče zanikati, a univerzalnost nogometa je prav njegova širina. Camoranesijeva pa presega njihovo.in kakšno tekmo pozneje šebodo odločilni pri tem, kako uspešen bo Camoranesi.Koper je favorit, prenovljena Olimpija pa ni veliko slabša, kot je bila jeseni. Koprčani so tisti, ki morajo izvleči več, če želijo napasti vrh, Olimpija bo lahko iz tekme v tekmo boljša. Tudi z mlajšimi silami in ne le z morda najmočnejšim napadalnim dvojcem v 1. SNL. To je derbi za mojstre, za koprskega, ki ga je predsednik klubaobdal s kakovostnimi igralci. Trenerse ne more pritoževati, tudi pred njim je velik izziv.Koliko Kidričanov bo lahko igralo? Virus sars-cov-2 je ušel v moštvo pred dvema tednoma, podatek o okuženih pa v klubu skrivajo. Ker da je hudobcev, ki želijo slabega klubu, preveč. A v ospredju bo Celje. Je trener slovitega imena, Čeh, dodana vrednost 1. SNL? Se okrepljeni prvak lahko zavihti v vrh? Prav na vrh ne več.Okuženi so se vrnili iz Turčije, a vselej natančni trener Mureje že brez njih sestavil enajsterico in taktiko, ki bo kos nič več tako nabrušenih Sežancev. Bravo jim je vzel nekaj volje, vrnil bi jim jo lahko le skrajni trenerski motivator. Za Muro je ključna naslednja tekma, v nedeljo v Stožicah.