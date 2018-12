Na stopničkah se ne bi branil Slovenca

LAŠKO – Potem ko sta zaradi visokih temperatur in dežja odpadli preizkušnji, ki bi morali biti minuli vikend v Titisee-Neustadtu, se bo svetovni pokal v smučarskih skokih spet nadaljeval konec tega tedna v Engelbergu. Iz slovenskega zornega kota bosta tekmi v osrčju Švice še toliko bolj zanimivi, ker bo tam prvič v tej sezoni nastopil Peter Prevc.



Da je 26-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih po vseh težavah, ki jih je imel letos z gležnjem, za kraj vrnitve med elito izbral prav Goro angelov, ni naključje. »Že od začetka sem si želel, da bi se udeležil katere od preizkušenj pred novoletno turnejo. Ko sem si nato pogledal zgodovino prizorišč, je bil Engelberg v preteklosti med vsemi še najbolj stabilen, kar zadeva veter in sneg. Všeč mi je tamkajšnji ritual, saj so tekme v času kosila, tako da ni treba – kakor marsikje drugje – ves dan čakati v hotelu,« je najstarejši od bratov Prevc razkril, kaj vse je ob njegovem napredku v zadnjem obdobju govorilo v korist starta na veliki skakalnici Titlis. Nanjo ima tudi sicer obilo lepih spominov; navsezadnje je pred tremi leti v Engelbergu sebi v prid odločil obe tekmi, poleg tega sta tedaj z Domnom slavila zgodovinsko prvo dvojno zmago bratov v svetovnem pokalu. Čuti določen pritisk javnosti »Težko rečem, kaj se bo zgodilo tokrat, ker nimam v rokah nobenih pravih podatkov, lahko govorim le o svojih željah. Najbolj si želim stanovitnost, vendar s skoki na visoki in ne na nizki ravni. Upam, da se mi bo izšlo po željah, da bom kaj dosegel, saj bom lahko potem veliko lažje razpredal o svojem skakanju,« je Peter tudi sam radoveden, kako se bo odrezal ob vrnitvi v karavano. Kot je zaupal, pred odhodom v Švico čuti določen pritisk javnosti. »Tega ne morem zanikati. Vendar pa je dobro, da naši mladci dobro skačejo, zaradi česar se bo pritisk porazdelil med vse in ne bodo vsi pričakovali od mene, da potegnem ekipo navzgor,« je pojasnil skakalec kranjskega Triglava in pristavil, da je lepo, ker Timi Zajc in Domen Prevc izvedbeno in rezultatsko držita ekipo pokonci. »Zdaj je na nas, da jima drugi sledimo.« Najmlajši brat, ki je sezono odprl s po dvema četrtima in 14. mestoma, ga je prijetno presenetil. »Ko je šel Domen od doma, si nisem mislil, da se bo v Kuusamu zavihtel tako visoko. Navdušil me je tudi z rezultati, ki jih je dosegel v Nižjem Tagilu. Upam, da bo nadaljeval v takšnem slogu.« Piotr ga bolj preseneča kot Rjoju Na vprašanje, kaj konkretno pričakuje od sebe v Engelbergu, je skupni zmagovalec svetovnega pokala v sanjski zimi 2015/16 po krajšem premisleku odvrnil: »Kakor sem računal, bi se moral stoodstotno uvrstiti na tekmo, 90-odstotno v finale in 80-odstotno med najboljšo dvajseterico. Z nadaljnjimi odstotki in uvrstitvami pa si še nisem razbijal glave.« V nasprotju s prejšnjimi leti je tokratne uvodne preizkušnje gledal po televiziji z domačega kavča. »Moram priznati, da sem jih spremljal s precejšnjim zanimanjem, še zlasti tekmi v Visli, kjer je bil vrstni red dosti bolj premešan, kot sem pričakoval. Posebno sem bil pozoren na tiste, ki so bili v ospredju, malo sem se poskušal z njimi tudi primerjati. A sem njihove skoke vseeno gledal bolj z enim očesom in bolj z zabavljaškega kot strokovnega vidika,« je razkril Peter in glede zdajšnjega svetovnega vrha pripomnil, da je zanimiv in oster obenem. »Vodilni Japonec ​Rjoju Kobajaši je manjše presenečenje zaradi imena, kar zadeva njegove predstave na skakalnicah, pa ne. Je zares v odlični formi, kar kažejo tudi njegovi dosežki. Kadar ga kiksne, zmaga le s točko naskoka. Še večje presenečenje je zame morda skupno drugouvrščeni Poljak Piotr Zyla, saj še nikoli ni bil tako konstantno v vrhu. V ospredju pogrešam Avstrijca Stefana Krafta, Norvežana Daniela-Andreja Tandeja, na stopničkah se ne bi branil niti Slovenca,« je še dejal najstarejši od bratov Prevc.