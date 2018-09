Janja Garnbret priplezala do srebra

INNSBRUCK – Najboljša športna plezalka zadnjih sezon Janja Garnbret se veseli novega uspeha. Na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku sicer ni ubranila naslova, je pa osvojila srebrno odličje.



O zmagovalki preizkušnje v težavnosti so na koncu odločale sekunde in ne preplezani oprimki. Vrh finalne smeri sta osvojili tako domačinka Jessica Pilz kot slovenska favoritinja, ki pa se je v smeri zadržala devet sekund dlje.



Pri vsaki od finalistk, v finale se jih je prebilo deset, se je namreč odšteval čas, za plezanje v finalu pa je imela vsaka na razpolago šest minut. Na koncu so o zmagovalki odločale sekunde in ne preplezani oprimki, saj je bila na vrhu za zlato Garnbretova izenačena z avstrijsko tekmico. Sodniki na tekmi so presodili, da so bile sekunde na strani domačinke, ki je osvojila zlato na podlagi tega, da je bila za devet sekund hitrejša od Slovenke.



Garnbretova se je tako na koncu morala zadovoljiti s srebrom. Sloveniji je priplezala enajsto odličje na svetovnih prvenstvih ter tretje srebrnega sijaja. To je njeno drugo odličje na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je na svetovnem prvenstvu v Parizu osvojila zlato. Garnbretova je prva slovenska favoritinja še v dveh disciplinah na prvenstvu v Innsbrucku, v balvanih in kombinaciji, ki bo prihodnjo nedeljo, 16. septembra, doživela premiero v olimpijskem formatu.



Tretje mesto je pripadlo Južnokorejki Džain Kim. Druga slovenska finalistka Mia Krampl je osvojila sedmo mesto.



V nedeljo bosta na sporedu še zadnja kroga v moški konkurenci v težavnosti. V polfinale sta se od petih Slovencev, ki so nastopili v moških kvalifikacijah, uvrstila Domen Škofic in Luka Potočar.