Bo 13. krog vijolične osrečil tudi finančno?

Muro je težko prebiti

1. Maribor 12 7 3 2 27:12 24

2. Olimpija 12 7 3 2 27:15 24

3. Mura 12 6 5 1 21:13 23

4. Aluminij 12 6 4 2 14:6 22

5. Celje 12 5 5 2 24:12 20

6. Tabor 12 4 1 7 13:19 13

7. Bravo 12 3 3 6 16:23 12

8. Domžale 12 2 4 6 16:26 10

9. Triglav 12 3 1 8 14:28 10

10. Rudar 12 0 5 7 12:30 5



Pred drugoligaši so tekme 12. kroga. Na sceno sta se vrnila trenerja s prvoligaškim življenjepisom. Alen Šćulac je spet na klopi Jadrana iz Dekanov, s katerim je že žel uspehe (zamenjal je Erika Kržišnika). Vlado Badžim (na fotografiji) je po daljšem odmoru, prej je vodil Ankaran, prevzel vodenje Brd, kjer je nasledil Davida Peršiča. Pari: Radomlje – Dob, Bilje – Drava, Rogaška – Dravograd, Fužinar – Beltinci, Jadran – Brežice, Krka – Nafta (vse danes ob 15.30), Krško – Koper (danes ob 18.30 uri), Brda – Gorica (jutri ob 15.30).

LJUBLJANA – To bo pokalo v Ljudskem vrtu!, sin Maribora, prihaja z vročo Muro, da bi vnovič zagrenil življenje starejšemu kolegu. Ekipi na štajersko-prekmurski derbi prihajata z izjemno popotnico; vijolični so v Ljubljani na derbiju spravili na kolena Olimpijo (2:4) in zasedli vrh lestvice (prvič v sezoni), črno-beli z ravnice so doma s 3 : 0 odpihnili Domžale. Pozor, Mura bi v primeru zmage v 13. krogu zavzela vrh razpredelnice vsaj za en dan.Šimundža ne more več računati na kapetana, ki bo zaradi poškodbe kolenskih križnih vezi odsoten kakšnih sedem mesecev. Je pa Black Gringose in druge privržence razveselila vest, da so zvestobo klubu do poletja 2023 podaljšaliin. Obračun s serijskimi šampioni prinaša dodaten naboj in ogromen motiv. »To je za nas privilegij, če se tekma z Mariborom tretira kot derbi. Pomeni priznanje za naše delo, takšnih tekem se veselimo. Zaradi njih se trenira, igra nogomet za gledalce. Najpomembneje je, da se psihično in telesno spočijemo od napornega ritma, ki smo ga imeli,« je pojasnil Šimundža. Vezistpogumno sporoča: »Zdaj nas čaka zahtevna tekma, vemo, kdo je Maribor. Verjamemo vase in v Ljudski vrt vsekakor ne odhajamo po remi.« Muro bo spremljalo vsaj 2000 glasnih navijačev, sever LV bo črno-bel.Maribor je odigral »na milijone« podobnih tekem. Vijolični bojevniki naskakujejo že sedmo zaporedno zmago, ki jim prinaša posebno klubsko nagrado v višini pol milijona evrov. »Morda na nasprotni strani ne bo toliko individualne kakovosti kot pri Olimpiji, bo pa veliko moštvenega duha, strategije, taktične discipline. Z dobrim branjenjem in iskanjem priložnosti za nasprotne napade. Želja je zmaga, ob naši dobri igri, z veliko dinamike. Ne smemo jim dovoliti, da počnejo tisto, kar jim gre dobro. Naši gostje lažje igrajo proti ekipam, ki so na papirju favoriti. Da jih je težko prebiti, drži. A verjamem, da bodo fantje našli ustrezne rešitve,« napoveduje Milanič, ki ne more računati na branilcein. Avgusta sta se tekmeca v Fazaneriji razšla z izidom 1 : 1.Pari 13. kroga: Bravo-Celje (glavni sodnik; danes ob 15.30), Domžale-Tabor (; danes ob 18. uri), Maribor-Mura (; danes ob 20.15), Triglav-Olimpija (; jutri ob 15.30), Rudar-Aluminij (; jutri ob 18. uri).