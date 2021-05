City v zmajevem gnezdu nad dva uroka

Thomas Tuchel bo po le devetih mesecih, odkar je v Lizboni izgubil proti Bayernu kot trener PSG, v Portu s Chelseajem znova nastopil v finalu lige prvakov.

37 tekem je letos odigral Manchester City, izgubil je petkrat, dvakrat proti Chelseaju.



Različni popotnici

Jutrišnji finale lige prvakov bo ljubiteljem nogometa povrnil občutek normalnosti, večina od 16.500 gledalcev na stadionu Dragão (zmaj) bo prišla z britanskega otoka, na mestnih ulicah se bo trlo angleških turistov. Na koncu se bodo veselili modri, vprašanje pa je, v kakšnem odtenku. Svetlejši Manchester City je favorit, a Chelsea mu je že znal prekrižati račune.V Portu so modri s Stamford Bridgea letos že igrali, a v začetku aprila še v mestu duhov. Zdaj so spet oživeli gostilnice in bari, z Otoka prihaja ogromno ljudi brez vstopnic, ker hočejo biti v bližini in se zabavati, popiti kozarček portovca in razvajati brbončice. Večer bo namenjen nogometu, okrog 23. ure ali še dobre pol ure pozneje se bodo eni veselili, drugi obžalovali zapravljeno priložnost. Navijači Chelseaja so v finalu doživeli oboje, leta 2012 so se veselili prvega naslova, ki se jim je izmuznil štiri leta prej. Privrženci Man. Cityja bodo prvič okusili slast ali grenkobo tekme leta.Krivulja obeh moštev je podobne oblike. Oba sta slabše začela sezono od pričakovanj. Konec decembra je bil Chelsea po 16 tekmah šesti v premier league, City šele osmi. Če so na Etihadu šefi potrpežljivo zaupali, pa je v Londonu zazvonil rdeči alarm inje izgubil službo. Za božič je prišel, ki je le štiri mesece prej v Lizboni izgubil polfinale z Bayernom. Nemec upa, da bo ob vrnitvi na Portugalsko bolj uspešen. Tako kot je bil ob prihodu v London, kjer je znal koščke zložiti v mozaik ter našel sistem, v katerem so bili zadovoljni tako novinciinkot staroselci. Našel je tudi pravo mesto za domačega asa. Novi Chelsea je začel dobivati zagon, si zagotovil vstopnico za LP in se uvrstil v finale pokala FA, potem ko je z 1:0 izločil prav ManCity. Toda v finalu na Wembleyju je z istim izidom klonil proti Leicestru. Če bo neuspešen tudi jutri, bo sezono končal brez lovorike.Na drugi strani je Manchester City po novem letu zaigral po notah Guardiole, prvi poraz je doživel šele 7. marca proti mestnemu tekmecu Unitedu. Letos je odigral 37 tekem, dobil jih je 32, izgubil pet. Niti enkrat ni igral neodločeno!Chelsea se lahko pohvali, da je Cityju zadal dva od petih porazov (v ligi je bilo 8. maja na Etihadu 1:2) in bi lahko bil njegova črna mačka. Toda sinje modri so v premier league osvojili kar 19 točk več. Dosegli so 25 golov več in prejeli štiri manj. Na zadnji tekmi so s 5:0 premagali Everton, medtem ko je Chelsea izgubil pri Aston Villi (1:2) ter po zaslugi Tottenhama, ki je ugnal Leicester, zasedel četrto mesto in tako jutri nad njim ne bo visel damoklejev meč.Tega ni mogoče trditi za City, ki vse od prihoda lastnikov iz Abu Dabija leta 2008 in še posebno Guardiole leta 2016 sanja o evropski slavi. Zdi se, da mu jo lahko vzame samo nadaljevanje prekletstva, ki spremlja klub v zadnjih letih in je lani uročilo, da je z dveh metrov zgrešil prazna vrata proti Lyonu ...