Bogatinova fanta za vijolični sijaj

Mura v Kidričevem brez gola Izidi 34. kroga 1. SNL – Maribor : Gorica 3:0 (Jan Mlakar 11., 45. – 11-m, Jan Repas 63.), Aluminij : Mura 0:0, Bravo : CB24 Tabor 1:1 (Milan Tučić 42.; Marsel Stare 22.; rdeči karton za igralca Brava Mitjo Križana v 46. minuti), Celje – Olimpija (večerna tekma), Domžale – Koper (večerna tekma); vrstni red strelcev: 13 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 12 – Jan Mlakar (Maribor). Pari 35. kroga: Aluminij – Bravo (torek, 18. t. m.), Mura – Domžale, Koper – Maribor, Gorica – Celje, Olimpija – CB24 Tabor (vsi v sredo, 19. t. m.).

Prva liga Telekom Slovenije Maribor 34 16 12 6 60:38 60

Olimpija 33 16 11 6 44:26 59

Mura 34 15 12 7 44:25 57

Domžale 33 13 12 8 48:36 51

Bravo 34 9 15 10 36:36 42

Koper 33 11 9 13 39:48 42

Tabor 34 11 8 15 38:42 41

Aluminij 34 9 12 13 27:40 39

Celje 33 9 7 17 28:40 34

Gorica 34 6 8 20 23:56 26

Kalcer Radomlje novi prvoligaš Izidi 20. kroga 2. SNL, za prvaka – Kalcer Radomlje : Brežice Terme Čatež 2:0, Roltek Dob : Krka 3:4, Triglav : Nafta 0:1, Rudar : Vitanest Bilje 2:1; vrstni red: Radomlje 50, Krka 42, Nafta in Brežice po 38, Dob 36, Bilje 31, Triglav 28, Rudar 25; za obstanek – Primorje eMundia : Drava 0:0, Krško : Jadran 1:1, Fužinar Vzajemci : Beltinci Klima Tratnjek 1:1, Šmartno : Brda 3:0, vrstni red: Krško 23, Fužinar in Beltinci po 22, Drava 18, Primorje 17, Šmartno 16, Brda 13; pari 21. kroga: Krka – Radomlje, Nafta – Bilje, Brežice – Triglav, Dob – Rudar, Fužinar – Šmartno, Beltinci – Krško, Jadran – Primorje, Drava – Brda (vsi 19. t. m.).

Maribor je izpolnil 33,33 odstotka naloge, ki si jo je zastavil do konca jubilejnega 30. slovenskega nogometnega prvenstva. V 34. krogu je zanesljivo premagal Gorico in jo tudi teoretično poslal v 2. SNL ter še bolj podžgal šampionske strasti. Če bo v zadnjih dveh tekmah osvojil poln izkupiček, bo trenerodkljukal seznam ciljev. Ali bo to dovolj za naslov prvaka, pa bo zadnjo besedo imela Olimpija. Vijolični pomladi še niso cveteli, toda na koncu lahko zacvetijo v polnem sijaju. Sezono bi lahko zaokrožili celo z dvema prestižnima lovorikama, za naslov prvaka in za – pomembna je za posameznika, a zelo dobrodošla tudi za moštveno podobo – naziv najboljšega strelca.je bil še pred poldrugim mesecem žrtveno jagnje pri oblikovanju reprezentance do 21 let za evropsko prvenstvo. Selektorje raje izbral druge napadalce, med katerimi je svojo nalogo delno opravil le Mlakarjev soigralecA tudi za 22-letnega Mlakarja, fanta iz ljubljanskega vaškega okolja, iz Dobrunj pri Sostrem, in nekoč napadalca s seznama 100 najbolj nadarjenih evropskih nogometašev, ko je še zabijal za Fiorentino, je pri Mariboru posijalo sonce. Njemu se je zasvetilo, Matku zatemnilo. Vztrajno je dosegal gole, spomladi osem. Eden ali dva sta spadala v kategorijo prefinjenih, tri je zabil z bele točke, preostale v slogu rojenih golgeterjev: znašel se je tam, kjer se je moral. Mlakar le še za gol zaostaja za prvim strelcem, koprskim napadalcem, ki je iz Maribora odšel na Obalo tudi zaradi njega. A v seštevku ima Mlakar za seboj le povprečno sezono, po kateri ga angleški prvoligaš Brighton prav gotovo ne bo vrnil v prvo moštvo. V nenavadnem in morda srečnem vijoličnem finišu paradoksov ne bo manjkalo. So že zdaj. Najboljši posameznik in asistent vijoličnih je poldrugo leto starejši. Tudi on je, kot Jan ml., otrok Domžal, ki po neposrečenem preizkusu v tujini v Franciji pri Caenu oživlja kariero. Oba je v Ljudski vrt pripeljal odstavljeni športni direktor. In še, tudi če bo Maribor v zadnjih dveh tekmah osvojil poln izkupiček, bo pod Rožmanovo taktirko v povprečju osvojil manj točk kot pod tisto– 1,59:1,67.