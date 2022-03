Besni levi nad italijanski plen

Rokometna reprezentanca se je znašla na prekretnici in nihče ne ve, ali je izbrala pravi tir. Novi strojevodja Uroš Zorman verjame, da bo znal slovensko lokomotivo pripeljati na svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem. Prva postaja na tej poti je Italija, danes ob 18.30 bo prva tekma v Padovi, povratna v nedeljo v Celju. Slovenci so favoriti, in če bodo po blamaži na januarskem EP pokazali, da znajo strniti vrste, jih aprila čaka odločilni srbski izziv. Znašli so se v podobnem položaju kot leta 2014, ko so izpustili EP in morali v neugledne predkvalifikacije za SP. V njih so se mučili in si šele na zadnji tekmi z Ukrajino zagotovili dvoboj z Madžarsko, proti slednji je v Velenju v zadnjih minutah vstala od mrtvih in se zavihtela na SP v Katar ter leto pozneje prišla na OI v Rio.

V Rdeči dvorani zaradi pretepa z Ukrajinci takrat ni smel igrati Zorman; po zmagi je skočil s tribune in se na igrišču krčevito objemal z Gorazdom Škofom in Luko Žvižejem. Oba sta zdaj njegova pomočnika v strokovnem štabu, z njimi pa je še en velikan Vid Kavtičnik v vlogi direktorja. Marsikdo bi rekel, da bi lahko kvartet bivših asov slekel trenirke in premagal azzurre ...

Radojkovič izpostavil vratarja in dvojčka

Bil bi v zmoti, tudi Italija spada med reprezentance, ki se vzpenjajo. Za to je v dobršni meri zaslužen Fredi Radojkovič, selektor italijanskih selekcij med letoma 2013 in 2017 in Slovenec, ki najbolje pozna rokomet pri naših sosedih. »Kažejo se premiki, a ocenjujem, da Italijani še niso kos Slovencem. Ko sem jih izbiral jaz, so imeli 15, 16 let, zdaj so pri dvajsetih in še niso povsem zreli. Znajo pa igrati rokomet, skoraj vsi si kruh služijo v francoskih in španskih klubih. Najboljši je vratar Hannovra Domenico Ebner, nevarna sta dvojčka Simone in Marco Mengon, ki sem ju predlagal Celju, a sta podpisala za Montpellier,« pravi Izolan, ki je leta 2011 osvojil slovenski naslov s Cimosom. Zdaj deluje pri prvoligašu iz Trsta: »Slovenci so besni in bodo želeli dokazati, da slika, ki so jo kazali na EP na Madžarskem, ni bila prava. Ne bom rekel, da jih čaka lahko delo, a kakovosti in izkušnje so na njihovi strani.«

19:13 je bil rezultat tekme med Slovenijo in Italijo leta 1992 v Celju, to je bila prva slovenska zmaga v samostojni državi.

Zorman je za svojo prvo akcijo sestavil močno ekipo, od nosilcev manjkata samo Borut Mačkovšek in Blaž Janc. Časa je bilo zelo malo, fantje so v Izoli opravili samo en skupni trening pred odhodom v Benečijo. Zanimivo bo videti, komu bo Zorman zaupal mesto v prvi sedmerici, največ sladkih skrbi ima na sredini, v kateri so Dean Bombač, Staš Skube, Miha Zarabec in Domen Makuc. Eden boljši od drugega. Najmlajši Makuc je hitro spoznal novo energijo v ekipi. »Igralci smo motivirani in komaj čakamo, da stopimo na igrišče. Tekmecev ne smemo podcenjevati, saj znajo igrati rokomet. V napadu so hitri in neugodni, njihova obrambna igra pa je precej agresivna. S kolektivno igro moramo dokazati, da nismo pozabili igrati. Proti Italiji pričakujem dve zmagi,« je samozavesten zvezdnik Barcelone in naslednik Zormana, čigar glavni adut je ob časovni stiski moštveni duh: »Od naše ekipe pričakujem predvsem borbenost in željo po uspehu. Če bo tako, bom zelo zadovoljen. Rezultat bo prišel sam.«