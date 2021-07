Angleži prvič v finalu evropskega prvenstva

Angleška nogometna reprezentanca je druga finalistka evropskega prvenstva. Na Wembleyju v Londonu je z 2:1 (1:1, 1:1) po podaljšku premagala Dansko in si priigrala finalni obračun proti Italiji. Slednja je dan prej prav tako na Wembleyju izločila Španijo po streljanju enajstmetrovk. Finale eura bo v nedeljo, 11. julija, ob 21. uri.V prvem polčasu so Danci povedli, ko je iz prostega strela sijajno zadel Mikkel Damsgaard. Hitro so Angleži izenačili po avtogolu kapetana Simona Kjaera, za napredovanje pa so potrebovali podaljšek in prispevek svojega kapetana Harryja Kana. Ta je sprva zapravil enajstmetrovko, nato pa odbito žogo le spravil v mrežo.Angleži so se tako uvrstili v prvi finale na prvenstvih stare celine v zgodovini. Doslej je na velikih tekmovanjih v finalu Anglija igrala le leta 1966, ko je na domačih tleh slavila naslov svetovnih prvakov. Poleg letošnjega prvenstva so med štirimi najboljšimi izbranimi vrstami stare celine igrali še leta 1996 na domačem EP ter na prvenstvu v Italiji leta 1968.V torkovem prvem polfinalnem obračunu so slavili Italijani, potem ko so po streljanju enajstmetrovk ugnali Španijo. Redni del se je končal z izidom 1:1, v loteriji z bele točke pa so bili s 4:2 uspešnejši Italijani.